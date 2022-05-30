Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від Ілона Маска — Finance.ua

Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від Ілона Маска

Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від Ілона Маска

На сайті оголошень OLX користувачі продають термінали Starlink. Вперше обладнання для супутникового інтернету надіслали в Україну у розпал війни з рф.

Супутниковий інтернет Starlink в Україні з’явився нещодавно. Так, перші партії з обладнанням прибули до нашої країни наприкінці лютого.

Потім було доставлено ще кілька партій. Цілком можливо, що за якийсь час на термінали SpaceX звернули увагу приватні замовники з України. Відтак обладнання з’явилося і на вторинному ринку.

Тепер термінали SpaceX на сайті оголошень українцям пропонують купити майже за 35 тисяч грн.

Зазначимо, що зараз в Україні працюють понад 10 тис. терміналів Starlink, і супутниковим Інтернетом користуються вже понад 150 тисяч людей. Завдяки терміналам відновлюють Інтернет на багатьох деокупованих територіях України.

Starlink та Україна: як у нашій країні з’явився супутниковий інтернет

Все почалося з того, що віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Твіттері звернувся до засновника компанії SpaceX Ілону Маску. Він пояснив, що Україна відбиває агресію РФ і потребує Starlink.

Ілон Маск відреагував миттєво та відправив «гуманітарний вантаж» абонентського обладнання в Україну.

Листування в Twitter Михайла Федорова та Ілона Маска завершилося тим, що компанія оновила програмне забезпечення системи.

У результаті термінали стали енергоефективнішими, ними можна користуватися в русі та підключати до автомобільного прикурювача.

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