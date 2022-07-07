Станом на 1 липня міжнародні резерви України становили 22 756,9 млн дол. США — Finance.ua
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Станом на 1 липня міжнародні резерви України становили 22 756,9 млн дол. США

Казна та Політика
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Станом на 1 липня міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 22 756,9 млн дол. США. Упродовж червня вони скоротилися на 9%.
Така зміна пов’язана насамперед із продажем валюти на міжбанківському валютному ринку. Водночас активізація надходження офіційної міжнародної допомоги в Україну частково компенсувала цей продаж.
Чому НБУ вимушений був продати значний обсяг валюти з резервів на ринку? Через перевищення попиту на валюту над її пропозицією. Так, надходження від експорту товарів та послуг і від трудових мігрантів були нижчими за витрати на оборону, імпорт та розрахунки із міжнародними платіжними системами. Останні здійснюються з огляду на витрати громадян із гривневих платіжних карток за кордоном. Крім того, збільшення різниці між попитом та пропозицією на ринку зумовила монетизація дефіциту бюджету з боку НБУ.
Переважна частина отриманого урядом фінансування у гривні поступово потрапляла на валютний ринок й це посилювало попит на іноземну валюту. Як результат, чистий продаж валюти Національним банком у червні становив 3 956,3 млн дол. США.
Скільки ж отримано міжнародного фінансування на рахунки уряду в Національному банку? У червні на відповідні рахунки надійшло 967,4 млн дол. США від Світового банку, 779,0 млн дол. США — від Уряду Канади та ще 479,4 млн дол. США — від Агенції з міжнародного співробітництва Японії.
Загалом валютні надходження на рахунки уряду в НБУ за підсумками минулого місяця становили 2 763,0 млн дол. США.
За матеріалами:
Finance.ua
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