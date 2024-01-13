Стали відомі ціни на новий Dacia Duster (фото) — Finance.ua
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Стали відомі ціни на новий Dacia Duster (фото)

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Стали відомі ціни на новий Dacia Duster (фото)
Стали відомі ціни на новий Dacia Duster (фото)
Днями румунська «дочка» Renault, фірма Dacia, оголосила прайс-лист кросовера третьої генерації. У Франції базовий Dacia Duster буде пропонуватися за 19 690 євро, що є на 9% дорожче, ніж модель покоління. Цінники на повнопривідні моделі стартують з 23 400 євро. Максимальна комплектація Duster вийде покупцеві в 28 100 євро.
У базовій версії Essential новий Dacia Duster дуже простий. Автомобіль укомплектований шістьма подушками безпеки та заднім парктроником, аналоговими приладами та «магнітолою». Щодо топ-версій, то їх дві: Journey орієнтована на комфорт і може бути гібридною, а Extreme виконана для фанатів бездоріжжя. Принаймні укомплектовані «Дастери» мають цифрову приладку, медіасистему з 10,1-дюймовим тачскрином, клімат-контроль, бездротову зарядку для смартфонів, а також безключовий доступ.
Зазначимо, новий Dacia Duster у повнопривідній версії пропонується лише з 6-ступінчастою «механікою» та турбодвигуном 1.2 TCe (130 сил). Базовий кросовер рухається ручною коробкою передач і трициліндровим турбодвигуном 1.0 (100 сил), а на вершині лінійки гібрид (140 к.с.) на базі «атмосферника» 1.6 — це єдина «двопедальна» модифікація. Зазначимо, що французькі покупці отримають перші кросовери вже навесні.
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За матеріалами:
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