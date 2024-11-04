Стало відомо, які зарплати пообіцяли солдатам КНДР за участь у війні — Finance.ua

Стало відомо, які зарплати пообіцяли солдатам КНДР за участь у війні Сьогодні 13:13

Відправка солдатів КНДР на війну з Україною виявилась доволі успішною оборудкою для влади Північної Кореї. КНДР в обмін на присутність своїх військових отримає чималу вигоду. Зокрема, солдатам КНДР пообіцяли непогану щомісячну зарплату.

Про це повідомляють різні джерела, пише ТСН.

Екс-посол Південної Кореї у росії Ві Сон Лак каже, що путін пообіцяв Кім Чен Ину поставити 600−700 тисяч тонн рису. КНДР збирає за рік приблизно 4 мільйони тонн зерна. Але їй бракує ще одного мільйона тонн, щоб нормально нагодувати населення країни. Отже, угода з рф дасть змогу уряду КНДР залатати цю продовольчу дірку майже повністю.

Крім того, КНДР отримуватиме від росії гроші за постачання своїх артилерійських снарядів і ракет.

Завдяки угоді про взаємну військову допомогу, укладеній між КНДР та росією, рф буде зобов’язана надати допомогу КНДР у разі військового конфлікту між Північною та Південною Кореєю.

Є також політичні бали, які влада Північної Кореї отримає у себе в країні завдяки участі своїх військових у війні на боці рф. Про що саме йдеться, повідомили в Інституті стратегії національної безпеки Південної Кореї (INSS.) Адже в КНДР давно плекають ідею нової холодної війни між умовним Заходом та умовним Сходом.

ТСН За матеріалами:

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