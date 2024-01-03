Стало відомо, які моделі авто найчастіше переобладнують в Україні — Finance.ua

Стало відомо, які моделі авто найчастіше переобладнують в Україні Сьогодні 18:34 — Особисті фінанси

Стало відомо, які моделі авто найчастіше переобладнують в Україні

В Україні за останні 6 років переобладнали понад 91 тисячу авто.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

«Лише з 2018 року до кінця листопада 2023 року українці зареєстрували понад 91 тисячу переобладнань транспортних засобів: більшість (54%, 49,2 тис.) залишилися вантажними, 45,2% (41,2 шт.) — були або стали легковими, решта 0,8% (772 шт.) склали автобуси», — сказано в повідомленні.

Які моделі авто найчастіше переобладнують

Найчастіше змінюють свій тип саме вантажні LCV — тобто, так звані «буси» та «пиріжки». Їх переобладнують у легкові, встановлюючи вікна, сидіння та усі інші атрибути транспортного засобу, що перевозить пасажирів, або ж пристосовують до спеціального використання, монтуючи додаткове обладнання.

Лідером із переобладнань став «універсальний» Mercedes-Benz Sprinter. З 2018 року до листопада-2023 зареєстрували 8,2 тисячі таких операцій.

На другому місці розмістився Renault Traffic (3,6 тис.), а на третьому — Volkswagen Transporter (3,3 тис.).

Також до п’ятірки найпопулярніших транспортних засобів, що були переобладнані з 2018 року, увійшли Mercedes-Benz Vito (2,4 тис.) та Opel Vivaro (2,3 тис.).

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