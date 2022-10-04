Стало відомо, як планують змінити посадові оклади поліцейських - законопроєкт — Finance.ua

Стало відомо, як планують змінити посадові оклади поліцейських - законопроєкт Вчора 16:15 — Особисті фінанси

3 жовтня Комітет підтримав прийняття законопроекту «Про внесення змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо збільшення грошового забезпечення поліцейських № 6506-1.

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

За його словами, метою прийняття акта є закріплення мінімального, гарантованого рівня посадового окладу поліцейського, як головної складової загального розміру грошового забезпечення.

«Тепер посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських», — зазначив Сергій Іонушас.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 — 2 481 грн (отже, оклад не може становити у разі вступу в силу цього закону менше 24 810 грн).

Зазначимо, що сам проект було внесено 6 січня 2022 року. Але його навіть не почали розглядати у першому читанні.

Відповідно до нього «грошове забезпечення поліцейських повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції».

Грошове забезпечення поліцейських згідно з проектом складається з:

1) посадового окладу;

2) доплати за спеціального звання;

3) надбавки за вислугу років;

4) доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

5) доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;

6) премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30 відсотків посадового окладу).

Особливі умови та розміри грошового забезпечення поліцейських визначаються Кабінетом Міністрів України. Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Як пропонують автори законопроекту, поліцейським виплачується щомісячна надбавка за вислугу років (строк служби) у розмірах:

за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років — 5 відсотків,

від 2 до 4 років — 10 відсотків,

від 4 до 7 років — 15 відсотків,

від 7 до 10 років — 20 відсотків,

від 10 до 13 років — 25 відсотків,

від 13 до 16 років — 30 відсотків,

від 16 до 19 років — 35 відсотків,

від 19 до 22 років — 40 відсотків,

від 22 до 25 років — 45 відсотків,

понад 25 років — 50 відсотків посадового окладу.

Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років поліцейським затверджується Кабінетом Міністрів України

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