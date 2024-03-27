Стало відомо, скільки Україна заробить за участь у Євро-2024 — Finance.ua

Стало відомо, скільки Україна заробить за участь у Євро-2024
Участь у чемпіонаті Європи з футболу — це не лише престижно, але й вигідно.
Про це свідчать оновлені дані призового фонду турніру від УЄФА.
Тільки на самому виході у фінальну частину турніру, Україна непогано збагатилась у фінансовому плані. За вихід на Євро-2024 кожна збірна отримає по 9,25 мільйона євро.
Утім, якщо наша збірна не зупиниться на досягнутому, і буде й далі перемагати суперників, то зможе заробити значно більше.
Призовий фонд Євро-2024 від УЄФА:
- Виплата за участь на чемпіонаті Європи у Німеччині - 9,25 мільйона євро;
- Бонус за кожну перемогу на груповому етапі 1 мільйон євро, за нічию 500 тисяч;
- Прохід до 1/8 фіналу Євро-2024 — 1,5 мільйона євро;
- Кваліфікація до чвертьфіналу змагань — 2,5 мільйона євро;
- Кваліфікація до ½ фіналу Євро-2024 — 4 мільйони євро;
- Віцечемпіон отримає доплату у розмірі 5 мільйонів євро;
- Чемпіон Європи-2024 заробить додатково ще 8 мільйонів євро.
Таким чином максимальна сума, яку може отримати збірна України, якщо стане чемпіоном Європи вигравши при цьому усі матчі на турнірі, складатиме 28,25 мільйона євро.
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