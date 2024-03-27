Стало відомо, скільки Україна заробить за участь у Євро-2024 — Finance.ua

Стало відомо, скільки Україна заробить за участь у Євро-2024 Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Стало відомо, скільки Україна заробить за участь у Євро-2024

Участь у чемпіонаті Європи з футболу — це не лише престижно, але й вигідно.

Про це свідчать оновлені дані призового фонду турніру від УЄФА

Тільки на самому виході у фінальну частину турніру, Україна непогано збагатилась у фінансовому плані. За вихід на Євро-2024 кожна збірна отримає по 9,25 мільйона євро.

Утім, якщо наша збірна не зупиниться на досягнутому, і буде й далі перемагати суперників, то зможе заробити значно більше.

Призовий фонд Євро-2024 від УЄФА:

Виплата за участь на чемпіонаті Європи у Німеччині - 9,25 мільйона євро;

Бонус за кожну перемогу на груповому етапі 1 мільйон євро, за нічию 500 тисяч;

Прохід до 1/8 фіналу Євро-2024 — 1,5 мільйона євро;

Кваліфікація до чвертьфіналу змагань — 2,5 мільйона євро;

Кваліфікація до ½ фіналу Євро-2024 — 4 мільйони євро;

Віцечемпіон отримає доплату у розмірі 5 мільйонів євро;

Чемпіон Європи-2024 заробить додатково ще 8 мільйонів євро.

Таким чином максимальна сума, яку може отримати збірна України, якщо стане чемпіоном Європи вигравши при цьому усі матчі на турнірі, складатиме 28,25 мільйона євро.

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