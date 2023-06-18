Стало відомо, скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном цього року — Finance.ua

Стало відомо, скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном цього року
Сервісні центри МВС співпрацюють з відокремленими підрозділами ДП «Документ» за кордоном. У 10 центрах «Паспортного сервісу» в 6 країнах світу можна отримати послугу обміну українського посвідчення водія на таке ж українське. За 5 місяців цього року послугою обміну вже успішно скористались майже 13,5 тисяч водіїв у Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині та Іспанії.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Де посвідчення обмінюють найбільше
Від початку року станом на 5 червня найбільше обмінів посвідчення водія відбулось у Польщі. У 4 центрах ДП «Документ» у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та Гданську послугою скористалися понад 10 тисяч водіїв, яким потрібно було обміняти наявне посвідчення водія на нове.
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На другому місці Німеччина — видано майже 1 200 нових посвідчень водія замість старих, протермінованих або через зміну особистих даних. У цій країні два центри ДП «Документ» у Берліні та Кельні надають не лише послуги паспортного сервісу, а й послугу з обміну українського посвідчення водія на таке ж українське.
Трійку лідерів за кількістю обмінів посвідчення водія за кордоном «замикає» Чехія. У Празі вже видали понад 1 тисячу українських посвідчень водія у зв’язку з обміном.
У Словаччині обміняно близько 750 посвідчень водія, у Туреччині — майже 250, та в Іспанії — понад 40.
Адреси, де проводять обмін посвідчення водія
Адреси, де працюють мобільно-технічні комплекси та стаціонарні центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» за кордоном, і де проводять обмін посвідчення водія:
- Варшава, Aleji Jerozolimskie, 179, 02−222, 2 поверх ТРЦ «Blue City»;
- Гданськ, Aleja Grunwaldzka 415, 80−309;
- Краків, Pawia, 5, 31−154, 2 поверх ТЦ «Galeria Krakowska», вхід з паркінгу сектору С;
- Вроцлав, plac Grunwaldzki 22, 50−363;
- Стамбул, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, паркінг за ТЦ «Аеропорт»;
- Прага, 110−00, Náměstí Republiky 656/8, паркінг ТЦ «Kotva»;
- Братислава, 821−09, Mlynské nivy 5A, територія автостанції -1 поверх ТЦ «Nivy centrum»;
- Валенсія, Xàtiva, 46 007, поряд зі станцією метро та залізничним вокзалом;
- Берлін, Am Treptower Park 14, 12 435, поверх 2;
- Кельн, Breslauer Platz, 50 668.
Запис на отримання послуг проводиться онлайн через сайт «Паспортного сервісу», а також є обслуговування в порядку «живої» черги.
У яких випадках надається послуга обміну посвідчення водія:
- непридатність посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
- зміна персональних даних власника (прізвище, ім'я, по батькові);
- після закінчення терміну дії посвідчення водія (зокрема, для посвідчень, виданих вперше на 2 роки, обмін відбувається без складання іспитів, якщо водій протягом двох років з дня видачі такого посвідчення вчинив не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху);
- за бажанням власника.
Для отримання послуги обміну водійського необхідно подати пакет документів:
- паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
- довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;
- наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
- документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.
Алгоритм надання послуги
Обмін посвідчень водія за кордоном відбувається за таким алгоритмом:
- співробітники ДП «Документ» отримують від клієнта повний пакет документів, фотографують його та оформляють заявку на обмін посвідчення водія;
- онлайн-заявку в Україні розглядає адміністратор сервісного центру МВС і схвалює або відхиляє — у разі схвалення обміну співробітники ДП «Документ» видруковують на спеціальному бланку новий документ, а старий вилучають. У разі відхилення адміністратор дає поясненням причини відмови обміну.
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У разі, якщо наявне посвідчення було видано до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на такий запит.
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