Стало відомо, скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном цього року — Finance.ua

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Стало відомо, скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном цього року

Особисті фінанси
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Стало відомо, скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном цього року
Стало відомо, скільки посвідчень водія обміняли українці за кордоном цього року
Сервісні центри МВС співпрацюють з відокремленими підрозділами ДП «Документ» за кордоном. У 10 центрах «Паспортного сервісу» в 6 країнах світу можна отримати послугу обміну українського посвідчення водія на таке ж українське. За 5 місяців цього року послугою обміну вже успішно скористались майже 13,5 тисяч водіїв у Польщі, Словаччині, Туреччині, Чехії, Німеччині та Іспанії.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Де посвідчення обмінюють найбільше

Від початку року станом на 5 червня найбільше обмінів посвідчення водія відбулось у Польщі. У 4 центрах ДП «Документ» у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та Гданську послугою скористалися понад 10 тисяч водіїв, яким потрібно було обміняти наявне посвідчення водія на нове.
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На другому місці Німеччина — видано майже 1 200 нових посвідчень водія замість старих, протермінованих або через зміну особистих даних. У цій країні два центри ДП «Документ» у Берліні та Кельні надають не лише послуги паспортного сервісу, а й послугу з обміну українського посвідчення водія на таке ж українське.
Трійку лідерів за кількістю обмінів посвідчення водія за кордоном «замикає» Чехія. У Празі вже видали понад 1 тисячу українських посвідчень водія у зв’язку з обміном.
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У Словаччині обміняно близько 750 посвідчень водія, у Туреччині — майже 250, та в Іспанії — понад 40.

Адреси, де проводять обмін посвідчення водія

Адреси, де працюють мобільно-технічні комплекси та стаціонарні центри обслуговування громадян «Паспортний сервіс» за кордоном, і де проводять обмін посвідчення водія:
Запис на отримання послуг проводиться онлайн через сайт «Паспортного сервісу», а також є обслуговування в порядку «живої» черги.

У яких випадках надається послуга обміну посвідчення водія:

  • непридатність посвідчення для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
  • зміна персональних даних власника (прізвище, ім'я, по батькові);
  • після закінчення терміну дії посвідчення водія (зокрема, для посвідчень, виданих вперше на 2 роки, обмін відбувається без складання іспитів, якщо водій протягом двох років з дня видачі такого посвідчення вчинив не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху);
  • за бажанням власника.

Для отримання послуги обміну водійського необхідно подати пакет документів:

  • паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;
  • довідка платника податків — «ідентифікаційний код»;
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни таких даних.

Алгоритм надання послуги

Обмін посвідчень водія за кордоном відбувається за таким алгоритмом:
  • співробітники ДП «Документ» отримують від клієнта повний пакет документів, фотографують його та оформляють заявку на обмін посвідчення водія;
  • онлайн-заявку в Україні розглядає адміністратор сервісного центру МВС і схвалює або відхиляє — у разі схвалення обміну співробітники ДП «Документ» видруковують на спеціальному бланку новий документ, а старий вилучають. У разі відхилення адміністратор дає поясненням причини відмови обміну.

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У разі, якщо наявне посвідчення було видано до 2013 року, додатково проводиться запит-підтвердження дійсності посвідчення за місцем видачі. Час надання послуги збільшується на час отримання відповіді на такий запит.
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За матеріалами:
Finance.ua
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