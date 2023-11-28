Стало відомо, скільки пасажирських літаків втратила росія через санкції — Finance.ua

Стало відомо, скільки пасажирських літаків втратила росія через санкції Сьогодні 06:42 — Світ

Стало відомо, скільки пасажирських літаків втратила росія через санкції

Через введені санкції російська федерація втратила 76 пасажирських літаків.

Про це пише Комерсант.

«Нас несподівано застали тоді рішеннями забрати літаки. Загалом ми втратили 76 пасажирських суден», — заявив міністр транспорту рф Віталій Савельєв.

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Відомо, що санкції щодо російської авіагалузі були введені після початку російського вторгнення в Україну. Зокрема, США і ЄС заборонили постачання в рф літаків і комплектуючих, а також зобов’язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг. У ЗМІ писали, що їх кількість становила до 40% російського флоту).

Крім того, іноземні судна російських авіакомпаній заарештували за кордоном.

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«Як стало відомо 16 листопада, в ГТЛК відмовилися від анонсованих влітку планів на 30% підвищити ставки на лізинг 37 літаків, що належали дочірній GTLK Europe. Більшість цих лайнерів експлуатують «Аерофлот» і «Росія», а також S7, «Аврора» і «Ямал», — додають у повідомленні.

За даними видання, компромісу вдалося досягти завдяки втручанню Мінтрансу.

Нагадаємо, що Європейська комісія пропонує заборонити продаж танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів до рф, щоб запобігти обходу західних санкцій.

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