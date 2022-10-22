Стало відомо, що подорожчає найсильніше напередодні зими — Finance.ua

Стало відомо, що подорожчає найсильніше напередодні зими
Осінь 2022 року здивувала українців різким зростанням цін на курячі яйця та дефіцитом цього популярного продукту на полицях супермаркетів. Справді, за останніми офіційними даними Держстату, яйця у вересні подорожчали на 22,7%, якщо порівняти із серпнем. З таким показником саме курячі яйця стали рекордсменом серед усіх товарів та послуг, ціни на які аналізує Держстат, пише agrotrend.com.ua.
Загалом, за даними Держстату, інфляція в Україні на споживчому ринку у вересні 2022 року, якщо порівняти із серпнем, становила 1,9%. З початку 2022 року (за 9 місяців) інфляція досягла 21,8%.
Виходячи з даних Держстату драйверами зростання цін у вересні стали такі групи товарів та послуг:
- одяг та взуття +9,8% (якщо порівняти з попереднім місяцем)
- освіта +7,1%
- предмети домашнього вжитку, побутова техніка +2,8%
- продукти харчування та безалкогольні напої +1,9%
- охорона здоров’я +1,8%
Окремо варто нагадати про фактор подорожчання палива, який хоч і не проявився у вересні, продовжує впливати на ціни. Так, якщо розглянути дев’ять місяців 2022 року з січня по вересень включно, лідерами за темпами зростання за офіційними даними Держстату будуть такі категорії:
- автомобільне паливо та мастила +61,8%
- продукти харчування +27,4%
- транспортні послуги +27,3%
- предмети домашнього вжитку, побутова техніка +23,7
- алкогольні напої, тютюнові вироби +19,5%
Країни, де без втручання фактору війни поточна інфляція у 2022 році вища або порівнянна з українськими показниками:
- Туреччина +83,45%
- Литва +24,1%
- Естонія +23,7%
- Латвія +22,2%
У багатьох регіонах світу інфляція б’є рекорди. Так, за даними Євростату, у вересні поточного року інфляція в єврозоні досягла 10,0%. Звичайно, це набагато менше, якщо порівняти з Україною, але таких високих темпів зростання цін у Європі не було вже кілька десятиліть.
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