Стало відомо, що подорожчає найсильніше напередодні зими — Finance.ua

Стало відомо, що подорожчає найсильніше напередодні зими Вчора 07:15 — Особисті фінанси

Осінь 2022 року здивувала українців різким зростанням цін на курячі яйця та дефіцитом цього популярного продукту на полицях супермаркетів. Справді, за останніми офіційними даними Держстату, яйця у вересні подорожчали на 22,7%, якщо порівняти із серпнем. З таким показником саме курячі яйця стали рекордсменом серед усіх товарів та послуг, ціни на які аналізує Держстат, пише agrotrend.com.ua.

Загалом, за даними Держстату, інфляція в Україні на споживчому ринку у вересні 2022 року, якщо порівняти із серпнем, становила 1,9%. З початку 2022 року (за 9 місяців) інфляція досягла 21,8%.

Виходячи з даних Держстату драйверами зростання цін у вересні стали такі групи товарів та послуг:

одяг та взуття +9,8% (якщо порівняти з попереднім місяцем)

освіта +7,1%

предмети домашнього вжитку, побутова техніка +2,8%

продукти харчування та безалкогольні напої +1,9%

охорона здоров’я +1,8%

Окремо варто нагадати про фактор подорожчання палива, який хоч і не проявився у вересні, продовжує впливати на ціни. Так, якщо розглянути дев’ять місяців 2022 року з січня по вересень включно, лідерами за темпами зростання за офіційними даними Держстату будуть такі категорії:

автомобільне паливо та мастила +61,8%

продукти харчування +27,4%

транспортні послуги +27,3%

предмети домашнього вжитку, побутова техніка +23,7

алкогольні напої, тютюнові вироби +19,5%

Країни, де без втручання фактору війни поточна інфляція у 2022 році вища або порівнянна з українськими показниками:

Туреччина +83,45%

Литва +24,1%

Естонія +23,7%

Латвія +22,2%

У багатьох регіонах світу інфляція б’є рекорди. Так, за даними Євростату, у вересні поточного року інфляція в єврозоні досягла 10,0%. Звичайно, це набагато менше, якщо порівняти з Україною, але таких високих темпів зростання цін у Європі не було вже кілька десятиліть.

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