Стало відомо, коли вийдуть і скільки коштуватимуть смартфони Xiaomi 13 у Європі — Finance.ua

Стало відомо, коли вийдуть і скільки коштуватимуть смартфони Xiaomi 13 у Європі 09.02.2023, 00:36 — Фондовий ринок

Флагманські смартфони серії Xiaomi 13 стали доступними в Китаї ще в грудні минулого року, і одразу здобули величезну популярність. Тепер виробник готує випуск пристроїв на глобальному ринку.

Джерело опублікувало вартість версій на 256 ГБ, а також кольори, в яких вони вийдуть у Європі. Так, Xiaomi 13 буде запущений на європейському ринку в чорному, зеленому та білому кольорах. Pro-модель вийде в Європі лише в білому та чорному кольорах. Ось ціни:

Xiaomi 13 (12+256 ГБ) — 999 евро (~39 300 грн);

Xiaomi 13 Pro (12+256 ГБ) — 1299 евро (~51 200 грн).

Для порівняння, у Китаї Xiaomi 13 на 12+256 ГБ коштує 4599 юанів (~24 300 грн.), а 13 Pro — 5799 юанів (~30 600 грн.).

Чи відрізнятимуться чимось глобальні Xiaomi 13 від китайських, достеменно невідомо. Нагадаємо, обидва смартфони отримали Snapdragon 8 Gen 2 та оптику Leica, а базова версія у плані дизайну схожа на останні айфони.

У продажі смартфони з’являться 8 березня, а представлять їх наприкінці лютого на івенті MWC 2023. Натомість компанія анонсує ще одну модель у серії — Xiaomi 13 Lite. Це перейменована Xiaomi Civi 2, яку виробник називає своїм «найкрасивішим смартфоном».

УНІАН За матеріалами:

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