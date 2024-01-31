Стало відомо, чи продовжить Німеччина дію єдиного місячного проїзного: яка ціна — Finance.ua

Стало відомо, чи продовжить Німеччина дію єдиного місячного проїзного: яка ціна Сьогодні 13:33 — Особисті фінанси

З моменту запуску в квітні 2023 року квиток на громадський транспорт у Німеччині вартістю 49 євро став надзвичайно популярним. Понад три мільйони німців придбали «Deutschlandticket» протягом першого місяця після його випуску.

Про це пише euronews.com

Перепустку, яка пропонує необмежений проїзд у всьому місцевому та регіональному громадському транспорті, влада назвала «найбільшою реформою громадського транспорту в історії Німеччини».

Тепер уряд підтвердив, що квиток буде продовжено в 2024 році, а ціна залишиться незмінною до кінця року.

Раніше транспортники попереджали, що низька ціна є неприйнятною. Місцеві та регіональні компанії зазнають тиску через високу інфляцію, сказав керівник транспортного управління Мюнхена MVG Інго Вортманн, але дохід від квитків залишається низьким.

Цього місяця очікувалося зростання цін, але міністри транспорту вирішили перерозподілити невитрачені кошти з 2023 року на фінансування схеми цього року.

Довідка Finance.ua:

Що таке Deutschlandticket? Також відомий як «квиток D», недорогий абонемент зараз коштує 49 євро на місяць або приблизно 1,60 євро на день. Він дійсний для всіх міських автобусів, метро та трамваїв у муніципалітетах Німеччини, а також для транспорту на короткі та середні відстані, включаючи поїзди. Його не можна використовувати для поїздів далекого прямування, якими керує DB Fernverkehr AG (включаючи RE) або інші постачальники, такі як FlixTrain (IC, EC, ICE).

Місячний абонемент є схемою продовження квитка вартістю 9 євро на місяць, який був випробуваний влітку 2022 року.

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