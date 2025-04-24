Стало відомо, чи планує IKEA повернутися в Україну — Finance.ua

Стало відомо, чи планує IKEA повернутися в Україну Сьогодні 10:44 — Фондовий ринок

Стало відомо, чи планує IKEA повернутися в Україну

Нідерландської компанії з продажу меблів та декору ІКЕА не може поки повернутися в Україну через безпекові фактори.

Про це компанія розповіла у коментарі AIN.

У повідомленні сказано, що раніше відкриття магазину очікували у 2025 році.

«Нашим головним пріоритетом для повторного відкриття магазину в Києві є безпека для наших співробітників та клієнтів. Ми також повинні забезпечити наявність усіх інших операційних аспектів, включно з постачанням продукції. Наразі ми не можемо сказати, коли це станеться», — йдеться у повідомленні.

У середині лютого операційний директор ТРЦ Lavina Mall і ТРЦ Blockbuster Mall Дмитро Лашин повідомляв, що відкриття в Україні магазинів ІКЕА очікується у 2025 році.

Наприкінці червня 2024 року нідерландська компанія з продажу меблів та декору IKEA ухвалила рішення про повернення в Україну.

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