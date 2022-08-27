Стало відомо, чи можна їздити в Україні на «єврономерах» — Finance.ua

Стало відомо, чи можна їздити в Україні на «єврономерах» Вчора 13:13 — Особисті фінанси

Легально їздити на авто з європейською реєстрацією в Україні можна за допомогою режиму транзиту — 5 або 10 днів.

Також є варіант тимчасового ввезення авто на 60 діб для осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном. Тобто людина фактично проживає за кордоном і має відповідне документальне підтвердження.

Також є варіанти користування нерозмитненою автівкою з іноземними номерами для нерезидентів: тимчасове ввезення на термін до 1 року.

Щоб залишити машину у власному користуванні назавжди, потрібно провести процедуру розмитнення авто.

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Власникам тимчасово ввезених авто на єврономерах, які не змогли своєчасно вивезти їх за межі митної території України, необхідно звернутися до відповідних митниць із заявами про продовження або зупинення терміну перебування таких автомобілів в Україні.

Також якщо перевищити строк тимчасового ввезення або транзиту автомобіля більш ніж на 30 діб або втратити авто, то можна отримати штраф від 170 тис. грн чи конфіскація авто.

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MMR За матеріалами:

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