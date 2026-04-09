США змінили порядок фінансових операцій у росії
США оновили правила санкцій проти росії. Нова Генеральна ліцензія 13Q дозволяє американцям сплачувати податки та збори в рф, але вихідний податок потребує окремої спеціальної ліцензії від OFAC.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на сайт Управління контролю за іноземними активами США.
Нові умови діяльності в рф
Міністерство фінансів США опублікувало оновлену Генеральну ліцензію № 13Q, яка замінює попередню GL 13P від 6 січня 2026 року.
Документ дозволяє фізичним особам США та організаціям, що ними володіють або контролюють, здійснювати операції, пов’язані з податками, митами, дозволами, ліцензіями та сертифікатами у російській федерації, якщо такі дії заборонені попередньою директивою, але вони є необхідними для щоденної діяльності в РФ.
При цьому сплата так званого «вихідного податку» під час продажу активів у росії не входить у звичайну діяльність, тож для цього американцям потрібно подавати запит на спеціальну ліцензію до OFAC. У запиті необхідно зазначити суму податку, поточні податки, вплив на працівників компанії та економіку, а також можливі наслідки для росії.
Пролонгація інших ліцензій
Крім GL 13Q, OFAC також продовжує дію ліцензій GL 14, GL 115C та GL 132, які дозволяють окремі транзакції, пов’язані з організаціями Директиви 4, включаючи Центральний банк росії та Фонд національного добробуту, за винятком переказів активів або дебетування рахунків у США.
Також за темою
США змінили порядок фінансових операцій у росії
В Іспанії заборонили просто викидати їжу: штрафи можуть сягати 500 тис. євро
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році
$1 за барель нафти: Іран стягуватиме плату за прохід Ормузькою протокою
Один з найбільших аеропортів Італії скасував рейси: закінчилося пальне для літаків
Світові авіаперевізники вводять додаткові паливні збори через дефіцит пального