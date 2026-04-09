Місце для вашої реклами

США змінили порядок фінансових операцій у росії

Нова Генеральна ліцензія 13Q дозволяє американцям сплачувати податки та збори в рф
США оновили правила санкцій проти росії. Нова Генеральна ліцензія 13Q дозволяє американцям сплачувати податки та збори в рф, але вихідний податок потребує окремої спеціальної ліцензії від OFAC.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на сайт Управління контролю за іноземними активами США.

Нові умови діяльності в рф

Міністерство фінансів США опублікувало оновлену Генеральну ліцензію № 13Q, яка замінює попередню GL 13P від 6 січня 2026 року.
Документ дозволяє фізичним особам США та організаціям, що ними володіють або контролюють, здійснювати операції, пов’язані з податками, митами, дозволами, ліцензіями та сертифікатами у російській федерації, якщо такі дії заборонені попередньою директивою, але вони є необхідними для щоденної діяльності в РФ.
При цьому сплата так званого «вихідного податку» під час продажу активів у росії не входить у звичайну діяльність, тож для цього американцям потрібно подавати запит на спеціальну ліцензію до OFAC. У запиті необхідно зазначити суму податку, поточні податки, вплив на працівників компанії та економіку, а також можливі наслідки для росії.

Пролонгація інших ліцензій

Крім GL 13Q, OFAC також продовжує дію ліцензій GL 14, GL 115C та GL 132, які дозволяють окремі транзакції, пов’язані з організаціями Директиви 4, включаючи Центральний банк росії та Фонд національного добробуту, за винятком переказів активів або дебетування рахунків у США.
За матеріалами:
suspilne.media
СанкціїСШАросія
Місце для вашої реклами
