США зіткнулись із першою за чотири роки дефляцією — Finance.ua
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США зіткнулись із першою за чотири роки дефляцією

Світ
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США зіткнулись із першою за чотири роки дефляцією
США зіткнулись із першою за чотири роки дефляцією
Річна інфляція у США сповільнилась до 3% у червні з 3,3% у травні, тоді як аналітики очікували гальмування лише до 3,1%.
Це відбулося завдяки першій дефляції з травня 2020 року — в червні індекс споживчих цін знизився на 0,1%.
Про це повідомляє CNN із посиланням на дані міністерства праці США.
Сповільнення інфляції пов’язане з падінням цін на бензин, на нові та вживані автомобілі, а зростання цін на житло сповільнилося до найнижчого рівня із серпня 2021 року.
США зіткнулись із першою за чотири роки дефляцією
Базова інфляція, яка не враховує ціни на харчові продукти та енергоносії, також сповільнилася до трирічного мінімуму в 3,3%.
Позитивні новини про динаміку інфляції підвищили очікування інвесторів, що зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою відбудеться вже у вересні. Поки що ставки перебувають на 23-річному максимумі.
США зіткнулись із першою за чотири роки дефляцією
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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