США зіткнулись із першою за чотири роки дефляцією — Finance.ua

США зіткнулись із першою за чотири роки дефляцією Сьогодні 19:30 — Світ

США зіткнулись із першою за чотири роки дефляцією

Річна інфляція у США сповільнилась до 3% у червні з 3,3% у травні, тоді як аналітики очікували гальмування лише до 3,1%.

Це відбулося завдяки першій дефляції з травня 2020 року — в червні індекс споживчих цін знизився на 0,1%.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані міністерства праці США.

Сповільнення інфляції пов’язане з падінням цін на бензин, на нові та вживані автомобілі, а зростання цін на житло сповільнилося до найнижчого рівня із серпня 2021 року.

Базова інфляція, яка не враховує ціни на харчові продукти та енергоносії, також сповільнилася до трирічного мінімуму в 3,3%.

Позитивні новини про динаміку інфляції підвищили очікування інвесторів, що зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою відбудеться вже у вересні. Поки що ставки перебувають на 23-річному максимумі.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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