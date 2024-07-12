США зіткнулись із першою за чотири роки дефляцією — Finance.ua

США зіткнулись із першою за чотири роки дефляцією
Річна інфляція у США сповільнилась до 3% у червні з 3,3% у травні, тоді як аналітики очікували гальмування лише до 3,1%.
Це відбулося завдяки першій дефляції з травня 2020 року — в червні індекс споживчих цін знизився на 0,1%.
Про це повідомляє CNN із посиланням на дані міністерства праці США.
Сповільнення інфляції пов’язане з падінням цін на бензин, на нові та вживані автомобілі, а зростання цін на житло сповільнилося до найнижчого рівня із серпня 2021 року.
Базова інфляція, яка не враховує ціни на харчові продукти та енергоносії, також сповільнилася до трирічного мінімуму в 3,3%.
Позитивні новини про динаміку інфляції підвищили очікування інвесторів, що зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою відбудеться вже у вересні. Поки що ставки перебувають на 23-річному максимумі.
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