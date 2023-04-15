США вивчають можливі правила для регулювання систем штучного інтелекту — Finance.ua
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США вивчають можливі правила для регулювання систем штучного інтелекту

Фінтех і Картки
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США вивчають можливі правила для регулювання систем штучного інтелекту
США вивчають можливі правила для регулювання систем штучного інтелекту
Адміністрація Байдена досліджує можливі заходи для регулювання систем штучного інтелекту (ШІ), наприклад — ChatGPT, оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.
Про це повідомляє Reuters.
Національне агентство з телекомунікацій та інформації США, яке консультує Білий дім з питань інформаційної політики, хоче визначити такі заходи, які можуть забезпечити впевненість у законності, ефективності, етичності, безпеки систем ШІ.
«Відповідальні системи штучного інтелекту можуть принести величезну користь, але тільки якщо ми врахуємо їхні потенційні наслідки та шкоду. Щоб ці системи повністю розкрили свій потенціал, компанії та споживачі повинні мати можливість довіряти їм», — сказав адміністратор агентства Алан Девідсон.
Раніше президент Джо Байден заявив, що ще потрібно з’ясувати, чи є ШІ небезпечним. «На мою думку, технологічні компанії зобов’язані переконатися, що їхні продукти безпечні, перш ніж випускати їх у світ», — сказав він.
Агентство планує підготувати звіт про роботу в напрямку того, щоб системи ШІ працювали так, як заявлено, і не завдавали шкоди. Згодом ця інформація стане основою для поточної роботи адміністрації Байдена для створення узгодженого підходу уряду до ризиків і можливостей, пов’язаних зі штучним інтелектом.
За матеріалами:
Економічна Правда
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