США виділять $135 мільйонів на відновлення економіки України та Молдови — Finance.ua
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США виділять $135 мільйонів на відновлення економіки України та Молдови

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 135 мільйонів доларів на відновлення економіки України та Молдови.
Про це йдеться у пресрелізі USAID.
Ще 18 мільйонів доларів з єдиного траншу спрямують на «підтримку громадянського суспільства та незалежних ЗМІ в росії». Зазначається, що гроші буде виділено з ліквідованого американсько-російського інвестиційного фонду (US Russia Investment Fund, TUSRIF).
«Завдяки цим коштам, партнерський фонд USAID зможе підтримати стійкий приватний сектор, який створить робочі місця та допоможе оживити сільське господарство та виробничий сектор у країнах. Ця підтримка також допоможе Україні та Молдові продовжувати модернізувати та розвивати свої економіки та йти європейським шляхом», — йдеться у заяві.
Фонд підтримки енергетики України вже зібрав 144,366 млн євро від європейських партнерів для закупівлі енергетичного обладнання.
За матеріалами:
Укрінформ
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