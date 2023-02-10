США ввели санкції проти компаній, що незаконно продавали іранську нафту — Finance.ua
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США ввели санкції проти компаній, що незаконно продавали іранську нафту

Фондовий ринок
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США ввели санкції проти компаній, що незаконно продавали іранську нафту
США ввели санкції проти компаній, що незаконно продавали іранську нафту
Міністерство фінансів США оголосило про введення обмежень проти дев’яти компаній в Ірані, Малайзії й Сінгапурі, причетних до незаконного продажу й транспортування іранської нафти в умовах ембарго проти Тегерана.
Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
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"OFAC запровадив санкції проти дев’яти організацій у кількох юрисдикціях, які відіграють вирішальну роль у виробництві, продажу й відвантаженні іранської нафтохімії та нафти на сотні мільйонів доларів покупцям в Азії",- зазначається в повідомленні.
При цьому уточнюється, що обмеження введені проти шести іранських нафтохімічних виробників та їхніх дочірніх компаній, а також трьох фірм у Малайзії й Сінгапурі, причетних до операцій продажу й транспортування іранської нафти та нафтопродуктів.
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«Іран все частіше звертається до покупців у Східній Азії, щоб продавати свою нафтохімічну продукцію та нафту в порушення санкцій США», — заявив у цьому зв’язку заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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