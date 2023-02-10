США ввели санкції проти компаній, що незаконно продавали іранську нафту — Finance.ua

США ввели санкції проти компаній, що незаконно продавали іранську нафту Сьогодні 11:47 — Фондовий ринок

США ввели санкції проти компаній, що незаконно продавали іранську нафту

Міністерство фінансів США оголосило про введення обмежень проти дев’яти компаній в Ірані, Малайзії й Сінгапурі, причетних до незаконного продажу й транспортування іранської нафти в умовах ембарго проти Тегерана.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

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"OFAC запровадив санкції проти дев’яти організацій у кількох юрисдикціях, які відіграють вирішальну роль у виробництві, продажу й відвантаженні іранської нафтохімії та нафти на сотні мільйонів доларів покупцям в Азії",- зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що обмеження введені проти шести іранських нафтохімічних виробників та їхніх дочірніх компаній, а також трьох фірм у Малайзії й Сінгапурі, причетних до операцій продажу й транспортування іранської нафти та нафтопродуктів.

«Іран все частіше звертається до покупців у Східній Азії, щоб продавати свою нафтохімічну продукцію та нафту в порушення санкцій США», — заявив у цьому зв’язку заступник міністра фінансів США з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

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