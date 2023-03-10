США внесли до "чорного списку" 39 підприємств мережі іранського "тіньового банкінгу" — Finance.ua

США внесли до "чорного списку" 39 підприємств мережі іранського "тіньового банкінгу" Сьогодні 12:23

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) у четвер внесло до «чорного списку» 39 підприємств, що являють собою мережу іранського «впливового тіньового банкінгу», йдеться в повідомленні відомства.

«Іран розвиває складні мережі ухилення від санкцій, у яких іноземні покупці, пункти обміну валют і десятки підставних компаній спільно допомагають іранським компаніям, що потрапили під санкції, продовжувати торгівлю», — сказав заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо.

«Нинішні дії говорять про прихильність США дотримання наших санкцій і нашу здатність зруйнувати іноземні фінансові мережі Ірану, які він використовує для відмивання коштів», — зазначив він.

Ця мережа є однією з декількох мультиюрисдикційних незаконних фінансових систем, яка надавала дозволи іранським організаціям, а також доступ до міжнародної фінансової системи, наголошується в повідомленні Мінфіну США.

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