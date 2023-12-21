США та Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері ядерної та радіаційної безпеки — Finance.ua

США та Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері ядерної та радіаційної безпеки Сьогодні 16:14 — Енергетика

США та Україна підписали меморандум про співпрацю у сфері ядерної та радіаційної безпеки

Ядерні регулятори США та України підписали меморандум про співробітництво у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

Меморандум передбачає продовження і поглиблення співробітництва, обмін досвідом і взаємодію між регулюючими органами України та США щодо питань регулювання та нагляду за безпекою та захищеністю ядерних установок і радіоактивних матеріалів, застосуванням гарантій, впливом на навколишнє середовище ядерних установок і радіоактивних матеріалів.

В меморандумі заплановано проєкти спільних програм з низки важливих напрямків у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Зокрема, йдеться про:

вивчення практики США щодо оцінки безпеки майданчиків АЕС, зокрема розміщення малих модульних реакторів, з метою перегляду та оновлення відповідних нормативних вимог України;

дослідження безпеки реакторних установок США з використанням передових технологій, які потенційно можуть бути застосовані в Україні;

розробку керівництва з оцінки безпеки демонтажу конструкцій об'єкта «Укриття» під Новим безпечним конфайнментом;

розробку методології оцінки безпеки пакувальних комплектів для перевезення радіоактивних матеріалів;

підтримку діяльності Держатомрегулювання у плані посилення готовності та реагування на надзвичайні ситуації;

зміцнення інфраструктури Держатомрегулювання для забезпечення виконання регуляторних функцій в умовах воєнного стану;

модернізацію системи обліку джерел іонізуючого випромінювання;

вивчення досвіду регуляторної діяльності US NRC з виведення з експлуатації видобувних і переробних об'єктів уранової галузі.

«Підписаний меморандум — це логічне продовження тієї активної співпраці, що сьогодні реалізується між американським та українським ядерними регуляторами. Сполучені Штати Америки — наш надійний і стратегічний партнер, який має величезний досвід у сфері використання ядерної енергії та забезпечення ядерної та радіаційної безпеки: від розробки нових проєктів реакторних установок, до поводження з відпрацьованим ядерним паливом та виведення з експлуатації уранових шахт», — зазначив під час підписання меморандуму в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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