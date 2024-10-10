США створили важкий дрон на сонячних батареях — Finance.ua

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США створили важкий дрон на сонячних батареях

Технології&Авто
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США створили важкий дрон на сонячних батареях
США створили важкий дрон на сонячних батареях
У США успішно завершився випробувальний політ безпілотника Skydweller на сонячних батареях. Мета — створити дрон, який тижнями перебуватиме в повітрі, пише Forbes.
Хоча політ Skydweller (дослівно — Житель неба) тривав усього 22,5 години, мета проекту, який фінансується Військово-морськими силами США, є амбітною: створити патрульний безпілотник, який буде живитися від сонячних батарей вдень і від акумуляторів вночі.
«Шлях до створення сонячних літальних апаратів із фактично необмеженою витривалістю був довгим, усіяним уламками невдалих проектів. Військово-морський флот, нарешті, наближається до нової важливої ​​можливості, яка може змінити його довготривалі місії на великі відстані та започаткувати цілу нову сферу комерційної авіації», — йдеться у публікації.
Skydweller виготовлений з легкого вуглецевого волокна, має розмах крил 72 метри при масі у 2550 кілограмів. Це менше, ніж у багатьох легких літаків, з корисним навантаженням до 360 кг. Важливо, що літак має міцні і при цьому гнучкі крила, що дозволяє йому витримувати навіть тяжкі аеродинамічні умови.
Раніше невдачі у створення літака на сонячних батареях вже зазнали такі гіганти як NASA, Boeing, DARPA (дослідницьке відомство при Пентагоні), Google і Facebook.
За словами конструкторів Skydweller, під час 22-годинного польоту вони зібрали всі дані, необхідні для підтвердження результатів моделювання. Наступний етап випробувань включатиме польоти з датчиками та засобами зв’язку, які літак використовуватиме в роботі з ВМС.
За матеріалами:
УНІАН
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