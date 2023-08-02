США роблять суворішими умови безвізового режиму для Угорщини — Finance.ua
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США роблять суворішими умови безвізового режиму для Угорщини

Світ
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США роблять суворішими умови безвізового режиму для Угорщини
США роблять суворішими умови безвізового режиму для Угорщини
Сполучені Штати у вівторок ввели обмеження для власників угорських паспортів у межах своєї програми безвізового в'їзду, заявивши, що Будапешт не усунув уразливості в системі безпеки, які неодноразово згадувалися Вашингтоном.
Про це повідомляє Reuters.
У заяві посольства США у Будапешті йдеться, що термін дії, пропонований угорцям у межах Електронної системи авторизації подорожей (ESTA), буде негайно скорочено з двох років до одного року, і що в межах цієї програми будуть дозволені лише разові відвідування, а не багаторазові відвідування.
У період з 2011 по 2020 рік Угорщина надала громадянство приблизно одному мільйону людей, переважно етнічним угорцям, які проживають у сусідніх державах, «без адекватних заходів безпеки для перевірки їхньої особи», заявило посольство США.
Надання громадянства було політичним ходом прем'єр-міністра Віктора Орбана, який приніс йому голоси на виборах, пише видання.
Високопоставлений урядовець США заявив, що зміни не застосовуються до жодного з інших 39 учасників програми безвізового в'їзду і є «унікальними для Угорщини».
«Існує системна проблема, яка полягає в тому, що в період з 2011 по 2020 рік було видано сотні тисяч паспортів без дотримання вимог щодо перевірки особи», — сказав чиновник.
На питання, чи пов’язаний цей захід з іншими проблемами, що викликали тертя між урядами двох країн, чиновник сказав: «Сполучені Штати приділяють пильну увагу вибору Угорщини», додавши, однак, що цей крок не слід інтерпретувати як меседж щодо інших питань.
Чиновник сказав, що вразливі місця в системі безпеки в Угорщині були виявлені задовго до вторгнення росії до України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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