США продають «золоті карти»: скільки заробили за день — Finance.ua
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США продають «золоті карти»: скільки заробили за день

Світ
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США продають «золоті карти»: скільки заробили за день
США продають «золоті карти»: скільки заробили за день
США запустили програму продажу «золотих карт», які дають право на постійне проживання. Лише за день уряд заробив 5 мільярдів доларів.
Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє Financial Express.

Скільки коштує «золота карта»

За словами міністра торгівлі США, вартість кожної картки становить 5 мільйонів доларів.
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Однак попри високу ціну, лише за один день було продано 1000 таких карт, що принесло бюджету 5 мільярдів доларів.
За прогнозами адміністрації американського президента Дональда Трампа, ця ініціатива може принести США 5 трильйонів доларів, якщо буде продано 1 мільйон карт.
Загалом, потенційними покупцями вважають 37 мільйонів людей у світі, які можуть дозволити собі таку інвестицію.
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Відомо, що ця програма є альтернативою EB-5 — інвесторській візі, яку адміністрація Трампа планує замінити.
Уряд США заявляє, що виручені кошти будуть спрямовані на скорочення національного боргу, який перевищив 36 трильйонів доларів.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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