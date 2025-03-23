США продають «золоті карти»: скільки заробили за день — Finance.ua

США продають «золоті карти»: скільки заробили за день Сьогодні 10:43 — Світ

США продають «золоті карти»: скільки заробили за день

США запустили програму продажу «золотих карт», які дають право на постійне проживання. Лише за день уряд заробив 5 мільярдів доларів.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє Financial Express.

Скільки коштує «золота карта»

За словами міністра торгівлі США, вартість кожної картки становить 5 мільйонів доларів.

Читайте також Індійський мільярдер заробив €724 млн на експорті пального з російської нафти до США

Однак попри високу ціну, лише за один день було продано 1000 таких карт, що принесло бюджету 5 мільярдів доларів.

За прогнозами адміністрації американського президента Дональда Трампа, ця ініціатива може принести США 5 трильйонів доларів, якщо буде продано 1 мільйон карт.

Загалом, потенційними покупцями вважають 37 мільйонів людей у світі, які можуть дозволити собі таку інвестицію.

Читайте також Нафта відреагувала на нові санкції США проти Китаю та плани ОПЕК

Відомо, що ця програма є альтернативою EB-5 — інвесторській візі, яку адміністрація Трампа планує замінити.

Уряд США заявляє, що виручені кошти будуть спрямовані на скорочення національного боргу, який перевищив 36 трильйонів доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.