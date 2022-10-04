США планують розширити обмеження на експорт новітніх мікросхем до Китаю — WSJ — Finance.ua
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США планують розширити обмеження на експорт новітніх мікросхем до Китаю — WSJ

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Адміністрація президента США Джо Байдена готує нові заходи контролю над експортом напівпровідників та машин для їх виробництва, що є черговим кроком у зусиллях позбавлення Китаю можливості виробляти найшвидші та передові схеми, з посиланням на джерела інформує The Wall Street Journal.
Адміністрація в останні тижні вже наклала нові обмеження на експорт деяких чипів із США, що використовуються для обчислень у сфері штучного інтелекту, та обладнання, яке використовується для виробництва деяких із найпотужніших мікросхем для обробки чисел.
Але, за словами людей, знайомих із цим питанням, розглядаються додаткові експортні обмеження, включаючи обмеження, спрямовані на виробництво високопродуктивних мікросхем пам’яті та передових компонентів, які використовуються в деяких із передових інструментів для виробництва мікросхем. За їхніми словами, сфера передових квантових обчислень є ще однією метою, що обговорюється.
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Офіційні особи США також розглядають можливість додавання китайських технологічних компаній до списку юридичних осіб Міністерства торгівлі, що забороняє експорт без ліцензії, пише видання.
Про дії адміністрації можуть оголосити вже цього тижня, сказало одне із джерел.
За словами одного з людей, знайомих із ситуацією, багато очікуваних дій, які адміністрація Байдена збирається оголосити, ймовірно, розширять обмеження, які вона вже прийняла щодо окремих компаній, змусивши їх застосовуватися в масштабах усієї галузі.
Водночас, за словами джерел, адміністрація намагалася знайти ключових союзників, щоб США були не єдиною країною, яка вводить обмеження.
Спільний експортний контроль з боку США, Японії, Південної Кореї та європейських країн може значно обмежити китайську індустрію чипів, оскільки ці країни мають майже монополію на виробництво та продаж ключового обладнання та програмного забезпечення, необхідного для виробництва передових мікросхем, зазначає видання.
США вже вдалися до дипломатичних зусиль, щоб обмежити доступ Китаю до обладнання, зокрема, закликали уряд Нідерландів заблокувати продаж критично важливого обладнання ASML Holding NV.
За матеріалами:
УНН
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