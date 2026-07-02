США не продовжуватимуть торговельну угоду з Мексикою та Канадою Сьогодні 18:12 — Світ

Адміністрація Дональда Трампа не має наміру продовжувати Угоду США — Мексики — Канади (USMCA), що запустить десятирічний процес поступового згортання Північноамериканської зони вільної торгівлі, яка діяла 32 роки.

Про це повідомляє Reuters , передає Укрінформ.

Зазначається, що адміністрація Трампа прагне внести до угоди зміни, щоб відновити робочі місця у виробництві в Штатах та скоротити торговельний дефіцит із сусідами.

Рішення, оголошене після шестирічного перегляду Північноамериканської зони вільної торгівлі, зберігає угоду чинною ще на 10 років зі щорічними переглядами до закінчення терміну її дії, якщо три країни не домовляться про її поновлення зі змінами.

«Сполучені Штати не погодилися поновлювати USMCA в її нинішньому вигляді… Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з Мексикою та Канадою для усунення недоліків угоди та скоротити торговельний дефіцит із цими країнами», — заявив торговий представник США Джеймісон Грір.

За його словами, двосторонні переговори з Мексикою щодо USMCA заплановані після 20 липня в Мехіко. Вони будуть зосереджені на посиленні правил визначення походження автомобілів та інших промислових товарів, а також на економічній безпеці, щоб інші країни, включаючи Китай, не могли скористатися перевагами доступу до USMCA.

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