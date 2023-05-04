США надають новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн — Finance.ua
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США надають новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн

Казна та Політика
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США надають новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн
США надають новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Зокрема, до нового пакету увійшли додаткові боєприпаси для систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби.
Також військова допомога містить протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові ракетні комплекси AT-4 та Carl Gustaf і вперше — некеровані авіаційні ракети Hydra-70, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, вантажівки й причепи для перевезення важкої техніки.
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Пакет військової допомоги виділили в межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.
Нагадаємо, Федеральна резервна система США схвалила своє 10-те підвищення процентної ставки трохи більше ніж за рік — до 5-5,25%. Це рішення було ухвалене одноголосно. Ймовірно, це було останнє підвищення ставки, яка вже найвища з 2007 року.
За матеріалами:
suspilne.media
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