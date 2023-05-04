США надають новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн — Finance.ua

США надають новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн Сьогодні 12:39 — Казна та Політика

США надають новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $300 млн.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Зокрема, до нового пакету увійшли додаткові боєприпаси для систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби.

Також військова допомога містить протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові ракетні комплекси AT-4 та Carl Gustaf і вперше — некеровані авіаційні ракети Hydra-70, стрілецьку зброю та боєприпаси до неї, вантажівки й причепи для перевезення важкої техніки.

Пакет військової допомоги виділили в межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

Нагадаємо, Федеральна резервна система США схвалила своє 10-те підвищення процентної ставки трохи більше ніж за рік — до 5-5,25%. Це рішення було ухвалене одноголосно. Ймовірно, це було останнє підвищення ставки, яка вже найвища з 2007 року.

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