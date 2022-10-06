США можуть послабити санкції проти Венесуели в обмін на видобуток та постачання нафти – WSJ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США можуть послабити санкції проти Венесуели в обмін на видобуток та постачання нафти – WSJ

Енергетика
280
Адміністрація президента США готується зменшити санкції проти авторитарного режиму Венесуели щоб дозволити Chevron відновити там видобування нафти.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що такий крок може збільшити пропозицію на світовому ринку та зменшити ціни на нафту.
Джерела видання розповіли, що в обмін на значне пом’якшення санкцій уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро відновить давно призупинені переговори з опозицією країни для обговорення умов, необхідних для проведення вільних і чесних президентських виборів у 2024 році.
США, уряд Венесуели та деякі діячі венесуельської опозиції також розробили угоду, яка дозволить вивільнити сотні мільйонів доларів державних коштів Венесуели, заморожених в американських банках, для оплати імпорту продовольства, медикаментів та обладнання для зруйнованої електромережі країни та системи міського водопостачання.
Офіційні особи США заявили, що деталі все ще обговорюються, і попередили, що угода може провалитися, оскільки це залежить від того, чи дійсно оточення Мадуро відновить переговори з опозицією.
«Немає жодних планів щодо зміни нашої політики санкцій без конструктивних кроків з боку режиму Мадуро», — заявила речниця Ради національної безпеки Едрієнн Вотсон.
Якщо угода відбудеться і Chevron разом із американськими нафтосервісними компаніями знову отримають дозвіл працювати у Венесуелі, це призведе до виходу на світовий ринок лише обмеженої кількості нової нафти в короткостроковій перспективі.
Видання нагадало, що раніше Венесуела була великим виробником нафти, видобуваючи понад 3,2 млн барелів на день протягом 1990-х років, але державна промисловість зазнала краху за останнє десятиліття через недостатні інвестиції, корупцію та безгосподарність.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.