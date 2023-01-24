США мають намір збільшити експорт зрідженого газу — Finance.ua

США мають намір збільшити експорт зрідженого газу Сьогодні 20:29 — Енергетика

Другий за величиною експортер зрідженого природного газу в США, компанія Freeport LNG, завершила ремонт свого заводу в Техасі. Він був закритий у червні після вибуху та пожежі.

Freeport звернулася до регуляторів США із проханням дозволити зробити перші кроки для перезапуску підприємства. Про це пише Reuters

Федеральна комісія з регулювання енергетики США (FERC) заявила, що компанія запросила дозвіл на початок подачі СПГ в трубопровідну систему заводу. «Необхідні будуть наступні дозволи», щоб повністю повернути в експлуатацію лінії зі зрідження, йдеться в повідомленні.

Зокрема, у своїй заяві компанія просить дозволити «почати охолодження трубопроводу першого контуру і відновити роботу компресорів для управління випарним газом і пов’язаних із цим трубопроводів», — йдеться в заяві.

Процедура, яка займе близько 11 днів, стане першим кроком до повернення експортного підприємства потужністю 15 мільйонів тонн на рік до нормальної роботи після семимісячного простою. Freeport просить дати відповідь на свій запит до 24 січня.

Дозвіл дасть можливість «ввести СПГ в трубопровідні системи, щоб дозволити трубопроводу охолонути до кріогенних температур, необхідних для циркуляції СПГ в трубопровідній системі першого контуру, і для передачі СПГ в перший док експортного об’єкта», — сказано в заяві Freeport LNG.

На тлі цього ф’ючерси на природний газ в США у понеділок виросли на 9%, до 3,46 долара за мільйон британських теплових одиниць (1 BTU дорівнює 1054-1060 Джоулів або 252-253 калорій. — Ред.). У п’ятницю ф’ючерси закрилися за найнижчою ціною з червня 2021 року.

«Новини Freeport пояснюють пізнє зростання цін. У цьому бізнесі люди спочатку купують, а потім задають питання», — сказав Джон Кілдафф, партнер інвестиційно-консалтингової компанії Again Capital в Нью-Йорку.

УНІАН За матеріалами:

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