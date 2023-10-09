США додали 42 китайські компанії до чорного списку через військову підтримку росії — Finance.ua
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США додали 42 китайські компанії до чорного списку через військову підтримку росії

Фондовий ринок
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США додали 42 китайські компанії до чорного списку через військову підтримку росії
США додали 42 китайські компанії до чорного списку через військову підтримку росії
Міністерство торгівлі США додає 42 китайські компанії до урядового списку експортного контролю у звʼязку з підтримкою російського військово-промислового комплексу.
Про це пише Reuters.
Компанії, включені до списку, постачали російським фірмам, повʼязаним із оборонним сектором, інтегральні схеми американського виробництва, повідомили у відомстві.
Також додаються загалом ще сім підприємств із Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Обʼєднаних Арабських Еміратів та Великої Британії.
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Минулого року росія значно збільшила імпорт чипів, показник перевищив довоєнний, повідомила економістка Інституту міжнародних фінансів Еліна Рибакова. Вартість імпорту чипів зросла з $1,8 млрд за січень-вересень 2021-го до $2,45 млрд за той самий період минулого року. Також рф імпортувала безпілотники та комплектуючі.
Раніше заступник міністра фінансів Воллі Адейемо заявив, що США не побояться накласти санкції на китайські компанії, які підтримують вторгнення росії в Україну. Зокрема, коаліція з понад 30 країн припинятиме закупівлю росією товарів подвійного призначення, таких як холодильники, для забезпечення напівпровідників, необхідних для її збройних сил.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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