США будуть лідерами у галузі ШІ, — Трамп — Finance.ua
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США будуть лідерами у галузі ШІ, — Трамп

Світ
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США будуть лідерами у галузі ШІ, — Трамп
США будуть лідерами у галузі ШІ, — Трамп, Фото: freepik
Президент США Дональд Трамп заявив, що застосує надзвичайні повноваження для забезпечення роботи штучного інтелекту (ШІ). Він сказав журналістам, що Сполучені Штати будуть лідерами в цій галузі.
Про це повідомляє CNN.
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«Їм потрібна величезна енергія, їм потрібна електроенергія на рівнях, яких ніхто ніколи не бачив раніше. І ми зможемо це забезпечити. Ми будемо використовувати аварійне живлення, щоб давати цю електрику», — сказав він.
Водночас Трамп не назвав точних термінів дії надзвичайних повноважень.
CNN зазначає, що це вже вдруге за тиждень, коли президент США згадує про такий план.
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Перший раз було під час віртуального виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, 23 січня, де Трамп сказав, що електростанції повинні мати власні потужності.
«Ми зробимо так, що заводи матимуть власні електрогенерувальні потужності, прикріплені прямо до їхнього заводу. Їм не доведеться турбуватися про комунальні послуги», — заявив президент США.
Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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