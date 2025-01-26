США будуть лідерами у галузі ШІ, — Трамп Сьогодні 12:39 — Світ

США будуть лідерами у галузі ШІ, — Трамп, Фото: freepik

Президент США Дональд Трамп заявив, що застосує надзвичайні повноваження для забезпечення роботи штучного інтелекту (ШІ). Він сказав журналістам, що Сполучені Штати будуть лідерами в цій галузі.

Про це повідомляє CNN

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«Їм потрібна величезна енергія, їм потрібна електроенергія на рівнях, яких ніхто ніколи не бачив раніше. І ми зможемо це забезпечити. Ми будемо використовувати аварійне живлення, щоб давати цю електрику», — сказав він.

Водночас Трамп не назвав точних термінів дії надзвичайних повноважень.

CNN зазначає, що це вже вдруге за тиждень, коли президент США згадує про такий план.

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Перший раз було під час віртуального виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, 23 січня, де Трамп сказав, що електростанції повинні мати власні потужності.

«Ми зробимо так, що заводи матимуть власні електрогенерувальні потужності, прикріплені прямо до їхнього заводу. Їм не доведеться турбуватися про комунальні послуги», — заявив президент США.

Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.

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