Спрогнозовано терміни відновлення «Азовсталі» після перемоги — Finance.ua

Спрогнозовано терміни відновлення «Азовсталі» після перемоги Сьогодні 09:46 — Казна та Політика

Спрогнозовано терміни відновлення «Азовсталі» після перемоги

Після перемоги планується відновлення металургійних комбінатів «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча, це займе від 3 до 5 років. Перед цим буде створено нову промислову карту Маріуполя. Про це розповів генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков для проекту FAQ talks.

Він нагадав, що після завершення Другої світової війни першу піч на «Азовсталі» задули через півроку після звільнення, а на Донецькому металургійному заводі — через чотири місяці. Та теперішнє відновлення металургійних комбінатів відбуватиметься за «зеленими» технологіями, тож і займе більше часу, адже йдеться про будівництво з нуля. «Це займає від трьох до п’яти років», — пояснив Риженков.

Він додав, що на сьогодні неможливо оцінити ступінь пошкодження меткомбінатів, але малоймовірно, що окупанти запустять їх у роботу. Судячи з фото та відео, пошкодження там серйозні. Тож окупанти зможуть максимум використовувати «Азовсталь» та ММК імені Ілліча як ремонтні бази.

Та заводи можна буде відновлювати лише з одночасною відбудовою Маріуполя. Риженков нагадав, що для цього було створено проект Маріуполь Reborn, на який компанія виділила кошти.

«Нині „Азовсталь“ — це символ, це фортеця. Тому нам треба буде зрозуміти, яка ж частина металургії має залишатися в Маріуполі, як вона виглядатиме, і як має виглядати так звана промислова карта міста. І тільки тоді починати відбудовувати місто», — зауважив він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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