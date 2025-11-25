«Справа Міндіча»: детективи знайшли пів тисячі досьє на детективів НАБУ та депутатів Сьогодні 16:12

Детективи НАБУ під час обшуків за «справою Міндіча» виявили понад 500 досьє на детективів НАБУ та депутатів, які могли використовуватись для тиску на осіб.

Про це заявив детектив НАБУ Олександр Абакумов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики за участі НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та СБУ.

Зазначається, що у так званому бек-офісі фігурантів справи про корупцію в енергетиці знайшли 527 довідок на детективів НАБУ та різних посадовців.

За його словами, фігуранти стежили за діяльністю детективів НАБУ та їхнім пересуванням по Києву з використанням бази «Безпечне місто».

«Ми бачимо збір інформації про місця мешкання детективів НАБУ, їхніх родичів, їхніх дітей, контактні дані та всякої інформації, яку можуть використати для тиску», — сказав Абакумов.

Слідчі також встановили, що члени організації загалом зібрали 527 довідок щодо різних впливових людей у державі.

На кого збирали досьє:

15 детективів НАБУ, які займалися розслідуваннями. Серед них — детективи НАБУ Руслан Магамедрасулов, Віталій Тебекін, Євген Токарєв, які отримали підозри;

16 чинних народних депутатів, зокрема члени Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна та Ярослав Железняк;

18 міністрів та їхніх заступників;

9 співробітників СБУ;

10 журналістів, серед них — Юрій Ніколов, нині покійний Олексій Шалайський та ін.;

Екс-голова «Укренерго» та колишній голова «Нафтогазу».

Цікаво, що на частині довідок є позначка «звіт сформовано виключно для внутрішнього користування без права на розповсюдження». Це може свідчити, що інформацію брали із закритих баз даних, можливо, одного з правоохоронних органів.

За словами Абакумова, частина файлів сформована 17 липня 2025 року — до скандальних масових обшуків у НАБУ.

«Щодо співробітників НАБУ ми бачимо тенденцію. Наприклад, я підписую запит на „Енергоатом“ щодо отримання окремих документів 22 січня 2025 року. А вже через 8 днів, 30 січня, у цієї злочинної організації вже є профіль на мене», — зазначив детектив.

Він також вважає, що одним із джерел «витоків» для потенційних підозрюваних НАБУ є «цілеспрямована робота інших органів влади чи правоохоронних органів».

Нагадаємо, що НАБУ та САП 10 листопада опублікували так звані «плівки Міндіча», які свідчать про те, що в «Енергоатомі» працювала схема відкатів — від фірм-підрядників вимагали 10−15% від суми угоди.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.