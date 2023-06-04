Споживчий кошик в Польщі: у яких містах найдешевше закуплятися — Finance.ua

Споживчий кошик в Польщі: у яких містах найдешевше закуплятися Сьогодні 15:49 — Особисті фінанси

Споживчий кошик в Польщі: у яких містах найдешевше закуплятися

Наразі у Польщі перебуває найбільша кількість українських біженців. Очевидно, їм варто аналізувати вартість продуктів у різних містах та супермаркетах країни, аби трохи заощадити.

В яких містах та магазинах Польщі найдешевше робити закупи

Портали DlaHandlu. pl та PortalSpożywczy.pl створили для споживачів інструмент для моніторингу та порівняння цін у найбільших супермаркетах згідно з географічним розташуванням в Польщі.

Щоб згенерувати перелік супермаркетів потрібно обрати вашу місцевість, і вас перенаправить на списки локальних магазинів з переліком 50 основних товарів.

Серед них, зокрема, хліб, булочки, чай, пиво, кава мелена, шоколад, джем, олія, масло, маргарин, сир, сметана, яйця, молоко, йогурт, кетчуп, гірчиця, сік, вода, напої, борошно, цукор, сіль, макарони, сосиски, куряча тушка, м’ясо (свинина), шинка, ковбаса, банани, яблука, лимони, апельсини, картопля, помідори, паприка, печериці, туалетний папір, засіб для миття посуду, зубна паста, мило, шампунь, засіб для дезінфекції поверхонь, пральний порошок, рушники паперові.

Для того, щоб максимально оптимізувати остаточну вартість кошика, автори вирішили перерахувати вагу продуктів на полицях в 1 кілограм, а також створили список товарів-замінників на випадок, якщо в магазині немає товарів, зазначених в основному списку. Тому до обраних цін відображаються додаткові коментарі, позначені зірочкою або іншим символом.

Завдяки вказаному інструменту покупці можуть перевіряти актуальні та архівні ціни, створити власний список продуктів, відсортувати товари за категоріями чи за місцем розташування магазину.

В яких містах Польщі заробляють найбільше

Головне статистичне управління Польщі опублікувало оновлені дані про середню зарплату на підприємствах. Виявилось, що найвигідніше працювати не в столиці. Два міста — Краків та Гданськ — обійшли Варшаву за рівнем середнього окладу. У Кракові зарплата найвища — 10 050 злотих на місяць (87 805 гривень). Стільки тут в середньому отримували в березні. Це вперше за час статистичних досліджень рівень середньомісячної заробітної плати в Польщі перевищив 10 000 злотих. Показник аж на 13% вищий, ніж був у березні 2022 року.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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