Споживання електроенергії в Україні під час війни впало більш ніж на третину - Шмигаль — Finance.ua
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Споживання електроенергії в Україні під час війни впало більш ніж на третину - Шмигаль

Вчора 04:43Енергетика
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Споживання електроенергії в Україні під час війни впало більш ніж на третину - ШмигальСпоживання електроенергії в Україні під час війни впало більш ніж на третину - Шмигаль
Україна на сьогодні має профіцит електроенергії, оскільки під час війни її споживання впало на більш ніж 35%.
Як повідомляє Урядовий портал, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з виконавчим віце-президентом Європейської комісії з питань Європейського зеленого курсу Франсом Тіммермансом.
За словами голови уряду, в таких умовах експорт української електроенергії в європейські країни, за його словами, стане хорошою підтримкою вітчизняної економіки.
Також Шмигаль підкреслив, що метою України є рух у напрямку зеленої економіки, тому наша держава має намір відновлювати інфраструктуру відповідно до стандартів ЄС.
«На сьогодні частка зеленої енергетики в Україні становить 17%. Ми продовжуватимемо реалізовувати стратегію з її збільшення. Після завершення війни ми хотіли б розвивати енергетичну систему в Україні відповідно до „зелених“ стандартів ЄС. З урахуванням цього розробляємо План відновлення», — цитує прем’єра його прес-служба.
За матеріалами: УНІАН
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