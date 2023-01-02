Споживання чаю у Європі й Україні (інфографіка) — Finance.ua

Споживання чаю у Європі й Україні (інфографіка) Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Судячи з численних кав’ярень у кожному місті, кава стала набагато популярнішою за чай, проте списувати з рахунків цей трав’яний збадьорливий напій поки що рано.

Яка країна у Європі найбільше випиває чаю, та яким його видам віддають перевагу в Україні.

Попри статус «чайної держави» у Великої Британії, ця країна не є № 1 за кількістю кілограмів чаю на душу населення у Європі. Досить несподівано, але найбільш «чайною» країною на континенті є Туреччина, де на рік заварюють і випивають понад 3 кг цього напою. Слідом за нею слідує Ірландія.

На 1 тамтешнього мешканця припадає 2,2 кг чаю. Британці разом із поляками ділять між собою почесне 3 місце з 1 кг чаю на людину. Зовсім на незначну кількість від них відстають росія та Данія. Причому наші північні сусіди випивають лише на 100 грамів, а датчани на 200 грамів чаю менше, ніж «бронзові» призери рейтингу. По пів кілограма чаю на рік припадає на одного середньостатистичного мешканця України та білорусі. Ще на 100 грамів чаю менше заварюють і випивають у Чехії, Словаччині, Швейцарії. Для австрійців, угорців, норвежців і швейцарців річна норма цього збадьорливого напою становить близько 300 грамів, а у Данії, Фінляндії, Франції й Іспанії місцевим жителям на рік достатньо 200-грамової пачки чаю.

Італійці з болгарами задовольняються 100 грамами чаю на рік на людину. Ще скромніші чайні «запити» у португальців — всього 60 грамів. Країною Європи, де чай практично не п’ють, є Греція. Жителі Еллади вживають не більше 20 грамів чаю на рік, що становить приблизно... дві столові ложки з гіркою. Згідно з дослідженнями компанії RGB Group, у нашій країні чай любить і цінує не менше 81% населення.

Традиційно перевага надається чорному (72%) та зеленому (36%) сортам чаю. Трав’яний чай вітчизняні споживачі купують рідше — у 13% випадків. А рідко вживаним можна назвати сорт червоного чаю. Його купують лише у 7% випадків.

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