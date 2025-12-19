0 800 307 555
Сполучені Штати призупиняють видачу «грін-карт» — причини

США призупиняють видачу «грін-карт» після стрілянини, яка сталася в університеті Брауна. Стрільцем, який вбив двох та поранив 9 студентів, виявився 48-річний мігрант, що потрапив в США через програму «грін-карти».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.
Ноем заявила, що стрілець з університету Брауна, 48-річний громадянин Португалії Клаудіо Мануель Невеш Валенте, в’їхав до США за за програмою імміграційної візи (DV1) у 2017 році та отримав «грін-карту».
«У 2017 році президент Трамп боровся за припинення цієї програми після руйнівного наїзду вантажівки на Нью-Йорк терористом ІДІЛ, який в’їхав за програмою DV1, та вбив вісьмох людей. За вказівкою президента Трампа я негайно наказую Службі громадянства та імміграції США призупинити програму DV1, щоб гарантувати, що ця катастрофічна програма не завдасть шкоди жодному американцю», — написала вона.
Програма DV1 започаткована у 1990-х роках та пропонує до 50 тисяч віз громадянам країн з низьким рівнем імміграції до США. Вважається, що отримувачі віз відбираються випадковим чином за допомогою лотереї, в усьому світі мільйони людей щороку беруть участь в розіграші віз.
При цьому навіть перемога не означає автоматичного отримання візи. Заявники повинні мати середню освіту, або два роки досвіду роботи в галузі, де вони хочуть працювати в США. Окрім цього, на них очікує співбесіда та перевірка — тільки тоді їм нададуть «грін-карту».
Нагадаємо, 14 грудня американський університет Брауна в штаті Род-Айленд оголосив надзвичайну ситуацію через стрілянину на території кампусу. Пізніше стало відомо, що стрілець — іммігрант з Португалії — поранив дев’ять студентів, двох вбив та вкоротив собі віку, оскільки поліція виявила його мертвим.
За матеріалами:
РБК-Україна
