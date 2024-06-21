Співзасновник OpenAI запускає конкуруючий стартап зі штучного інтелекту — Finance.ua
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Співзасновник OpenAI запускає конкуруючий стартап зі штучного інтелекту

Фондовий ринок
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Співзасновник OpenAI запускає конкуруючий стартап зі штучного інтелекту
Співзасновник OpenAI запускає конкуруючий стартап зі штучного інтелекту
Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер запускає конкурентний стартап у сфері штучного інтелекту, орієнтований на «створення безпечного суперінтелекту».
Про це пишуть Financial Times та Spiegel.
Один з головних ідейних натхненників успіху ChatGPT буде конкурувати з OpenAI: у середу Суцкевер запустив компанію Safe Superintelligence (SSI) Inc, яка називає себе «першою в світі лабораторією SSI прямого вистрілу з однією метою та одним продуктом: безпечним суперінтелектом». Про це йдеться також на сторінці Х Іллі Суцкевера.
Співзасновник OpenAI запускає конкуруючий стартап зі штучного інтелекту
Компанію OpenAI було засновано у 2015 р. як некомерційну організацію (НКО).
Open AI планувався як некомерційний стартап, засновники вважали штучний інтелект надто важливим, щоб залишити його розвиток лише великим технологічним компаніям. Кінцевою метою має бути не прибуток, а добробут людства.
Суцкевер був одним із співзасновників OpenAI і значною мірою відповідальний за наукові відкриття ChatGPT. Серед інших співзасновників OpenAI — Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI. Він повернувся на посаду CEO після звільнення в листопаді 2023 року.
У Safe Superintelligence Ілля Суцкевер має двох співзасновників. Це Деніел Гросс, який колись працював над штучним інтелектом в Apple, та Деніел Леві. який колись працював із Сацкевером в OpenAI. Суцкевер не надав жодних конкретних деталей про те, як виглядатиме продукт нової компанії або як гарантуватиметься безпека ШІ. Він також промовчав про інвесторів. Однак очевидно, що обіцянка «безпечного» і «суперінтелекту», закріплена безпосередньо в назві, поєднує в собі два найважливіші хайп-терміни в галузі штучного інтелекту.
За матеріалами:
УНН
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