Співробітники Credit Suisse звільняються сотнями щотижня – Reuters — Finance.ua

Співробітники Credit Suisse звільняються сотнями щотижня – Reuters Сьогодні 23:49 — Фондовий ринок

Сотні співробітників Credit Suisse звільняються щотижня на знак невизначеності, що охопила банк в той час, як його поглинає конкурент UBS.

Про це пише Reuters із посиланням на 2 джерела, знайомі з цим питанням.

Банкіри Credit Suisse, стурбовані своїм майбутнім, шукають більш безпечну роботу у конкурентів, сказав один співрозмовник.

Швейцарська газета Blick повідомила раніше в середу, що щодня близько 150 осіб по всьому світу звільняються з Credit Suisse, а один з двох співрозмовників сказав, що вони бачили близько 200 звільнень на тиждень.

UBS погодився 19 березня поглинути свого меншого швейцарського конкурента в рамках програми порятунку, організованої швейцарською владою після того, як ринкові потрясіння поставили Credit Suisse на межу банкрутства.

У квітні Credit Suisse заявив, що «відтік співробітників банку був вищим за останній рік», і що на кінець першого кварталу в ньому працювало трохи більше 48 тисяч штатних співробітників. На кінець 2022 року банк повідомив про 50 480 штатних співробітників.

Як приклад того, як конкуренти переманюють персонал Credit Suisse, найбільший банк Іспанії Santander найняв щонайменше вісім банкірів з Credit Suisse і планував найняти ще більше, повідомило цього місяця агентство Bloomberg News.

UBS поспішає закрити угоду задовго до кінця цього кварталу, прагнучи якнайшвидше отримати схвалення від регуляторів по всьому світу, щоб забезпечити більшу впевненість для клієнтів і співробітників Credit Suisse. Голова правління банку Колм Келлехер заявив минулого тижня, що це станеться «дуже скоро».

Керівництво UBS також заявило, що встановить дуже високу планку при прийнятті рішення про те, чи залишати когось з інвестиційного банківського персоналу Credit Suisse.

Не минає й дня без прощального електронного листа від когось із співробітників банку, розповів один із співрозмовників.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.