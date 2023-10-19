Співпраця України з IFC сприятиме залученню інвестицій у розвиток систем накопичення енергії — Finance.ua
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Співпраця України з IFC сприятиме залученню інвестицій у розвиток систем накопичення енергії

Енергетика
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За ініціативи Міненерго Україна і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) планують реалізацію проєкту, який сприятиме залученню інвестицій для стимулювання розвитку систем накопичення енергії (energy storage).
Про це йшлося на зустрічі з делегацією IFC на чолі з головою регіонального представництва корпорації в Україні та Молдові Лісою Кестнер.
На зустрічі обговорювалися можливі етапи реалізації, необхідні обсяги інвестицій і важливість розвитку цього сектору енергетики, який дозволить посилити стійкість і стабільність енергосистеми. Сторони обговорили реалізацію проєкту співпраці, який планувалося розпочати ще до початку повномасштабної війни росії проти України. З урахуванням воєнних викликів та ризиків пошкодження енергетичної інфраструктури його актуальність тільки посилилася.
Адже системи накопичення електроенергії можуть відігравати значну роль у балансуванні енергосистеми, що є надзвичайно важливим для України. Також це важливий крок у напрямку реалізації Енергетичної стратегії, презентованої міністром енергетики Германом Галущенком, щодо розвитку зеленої генерації.
За матеріалами:
Finance.ua
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