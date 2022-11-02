Спільне підприємство Stellantis та китайського GAC оголосило про банкрутство — Finance.ua
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Спільне підприємство Stellantis та китайського GAC оголосило про банкрутство

Фондовий ринок
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Компанія Stellantis оголосила про закриття спільного підприємства з GAC, яке займалося складанням позашляховиків Jeep у Китаї.
За словами представників концерну, Jeep імпортуватимуть з-за кордону, а Guangzhou Automobile Group (GAC) займеться обслуговуванням позашляховиків та наданням послуг клієнтам Jeep.
Про наміри Stellantis закрити підприємство стало відомо у липні. Основною причиною ліквідації стала збитковість проекту. Різке зниження продажів почалося ще 2021 року, коли показники впали на 50% порівняно з минулим роком. У першій половині 2022 року в Піднебесній було продано 2000 автомобілів Jeep. Крім цього, керівництво Stellantis неодноразово підкреслювало, що у веденні спільного бізнесу з китайськими партнерами відчувається політичний вплив.
У GAC лише наголосили, що глибоко шоковані рішенням Stellantis закрити спільне підприємство. Проте китайська компанія затвердила заяву про банкрутство та готова надавати послуги нинішнім та майбутнім китайським власникам позашляховиків Jeep.
Спільне підприємство було засноване ще 1984 року, тоді воно називалося Beijing Jeep. Угоду уклали американський концерн AMC, який володів маркою Jeep, та китайська влада. На той момент нічого подібного в промисловості КНР не було.
За матеріалами:
mmr.ua
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