Спікери Agro Invest Day 2024 піднімуть ще більше важливих тем — оновлений список
Agro Invest Day — конференція як для тих, хто хоче навчитися інвестувати у сільськогосподарські землі, так і для тих, хто давно вже це робить, але хоче поглибити свої навички та знання. Розібратися у низці тем учасникам заходу допоможуть профільні фахівці. Розповідаємо, хто стане спікерами найважливішої аграрної конференції цьогоріч.
Захід відбудеться 11 липня в UNIT. City у Києві. Локація має генератор, тож у разі відключень світла жодних перерв у проведенні заходу не буде. Крім того, на випадок повітряної тривоги в приміщенні є укриття. Зважаючи на погіршення безпекової ситуації в Києві, організатори наголошують — життя та здоровʼя учасників конференції на першому місці.
Для охочих долучитися ще є можливість встигнути придбати квитки. Зробити це можна за посиланням.
Натомість учасники зможуть побачити наживо виступи таких експертів:
- Єгор Лісничий, комерційний директор Твоє Коло, виступить з темою «Пасивні інвестиції на ринку землі: інструменти, стратегії, дохідність»;
- Віталій Федоришен, інвестор-практик із досвідом 15 років, говоритиме про «Інвестування в агро на фондовому ринку: можливості та перспективи 2024»
- Роман Нейтер, експерт із аграрної та земельної політик KSE, — тема «3 роки ринку землі: війна, юрособи, громади»
Загалом метою заходу буде навчити інвесторів вкладати свої заощадження у сільськогосподарські землі та заробляти на цьому. Саме на вирішенні цих завдань зосередяться спікери. Наприклад, одна з тем буде присвячена головним помилкам при укладанні угод оренди та купівлі-продажу.
Теми дискусій
Більш детально розібратися в тонкощах інвестування допоможуть тематичні дискусії, до яких долучаться відразу кілька спікерів. Так, наприклад, перша з них буде на тему «Коли українська земля коштуватиме як у Польщі?». В межах обговорень експерти проаналізують перспективи зростання цін на землю в Україні «до європейського рівня», а також портрет інвестора в землю, вплив війни на ці процеси, популярні регіони для інвестування та можливі стратегії. Окремо фахівці торкнуться теми заробітку тих інвесторів, що зайшов на ринок до початку війни.
Учасниками обговорень стануть:
- Володимир Нагорний, керівник відділу земельних і майнових відносин «МХП» «Volodar»;
- Андрій Усенко, СЕО та свіпвзасновник Твоє Коло, співвласник КУА Профіт;
- Володимир Радько, керівник проєкту KupiPai від Concorde Capital;
- Олександр Чорний, співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest;
- Олександр Лихотоп, керівник відділу проєктів Прозорро. Продажі;
- Сергій Крамаренко, експерт із земельних інвестицій, автор проєкту ҐРУНТОВНО — Земельний Інвестиційний Фонд
Ще одна дискусія буде присвячена темі «Як лідери українського агро адаптуються до умов військового часу?». Експерти обговорять найбільші загрози і потреби агровиробників, а також питання змін в логістиці та основних напрямках експорту. Говоритимуть про те, які плани агровиробники мають щодо земельного банку — викуп чи продовження оренди. Також токнуться питань справедливої вартості оренди, а ще — можливостей і перспектив інвестування в українське агро на фондових ринках.
Учасниками дискусії будуть:
- Олег Хоменко, Генеральний директор УКАБ;
- Олег Лазоренко, Керівник земельного банку АПГ АРНІКА;
- Михайло Різак, директор із взаємодії з органами влади «НІБУЛОН»;
- Роман Горобець, Співзасновник СФГ «Астра».
Допомагають з проведенням конференції
Організатори Agro Invest Day — сайти Мінфін та Finance.ua — щиро вдячні співорганізаторам цьогорічного заходу:
- Біржовому університету, що пропонує практичні курси для інвесторів-початківців у цінні папери;
- компанії «Твоє коло», яка допомагає українцям інвестувати у землю, надаючи повний супровід в придбанні та управлінні земельними ділянками.
Проведення конференції також було б неможливим без підтримки партнерів: аналітичного центру при Київській школі економіки KSE Institute, сервісу інвестицій у землю Zeminvest, YouTube-каналу про найпривабливіші пропозиції для інвестування УкрІнвестКлуб, сервісу для купівлі та продажу землі Kupy Pai, а також онлайн-ресурсу AgroPortal.ua.
Деталі та реєстрація
Поділитися новиною