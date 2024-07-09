Спікери Agro Invest Day 2024 піднімуть ще більше важливих тем — оновлений список Сьогодні 16:20 — Аграрний ринок

Спікери Agro Invest Day 2024 піднімуть ще більше важливих тем — оновлений список

Agro Invest Day — конференція як для тих, хто хоче навчитися інвестувати у сільськогосподарські землі, так і для тих, хто давно вже це робить, але хоче поглибити свої навички та знання. Розібратися у низці тем учасникам заходу допоможуть профільні фахівці. Розповідаємо, хто стане спікерами найважливішої аграрної конференції цьогоріч.

Захід відбудеться 11 липня в UNIT. City у Києві. Локація має генератор, тож у разі відключень світла жодних перерв у проведенні заходу не буде. Крім того, на випадок повітряної тривоги в приміщенні є укриття. Зважаючи на погіршення безпекової ситуації в Києві, організатори наголошують — життя та здоровʼя учасників конференції на першому місці.

Для охочих долучитися ще є можливість встигнути придбати квитки. Зробити це можна за посиланням

Натомість учасники зможуть побачити наживо виступи таких експертів:

Єгор Лісничий, комерційний директор Твоє Коло, виступить з темою «Пасивні інвестиції на ринку землі: інструменти, стратегії, дохідність»;

комерційний директор Твоє Коло, виступить з темою «Пасивні інвестиції на ринку землі: інструменти, стратегії, дохідність»; Віталій Федоришен , інвестор-практик із досвідом 15 років, говоритиме про «Інвестування в агро на фондовому ринку: можливості та перспективи 2024»

, інвестор-практик із досвідом 15 років, говоритиме про «Інвестування в агро на фондовому ринку: можливості та перспективи 2024» Роман Нейтер, експерт із аграрної та земельної політик KSE, — тема «3 роки ринку землі: війна, юрособи, громади»

Загалом метою заходу буде навчити інвесторів вкладати свої заощадження у сільськогосподарські землі та заробляти на цьому. Саме на вирішенні цих завдань зосередяться спікери. Наприклад, одна з тем буде присвячена головним помилкам при укладанні угод оренди та купівлі-продажу.

Теми дискусій

Більш детально розібратися в тонкощах інвестування допоможуть тематичні дискусії, до яких долучаться відразу кілька спікерів. Так, наприклад, перша з них буде на тему «Коли українська земля коштуватиме як у Польщі?». В межах обговорень експерти проаналізують перспективи зростання цін на землю в Україні «до європейського рівня», а також портрет інвестора в землю, вплив війни на ці процеси, популярні регіони для інвестування та можливі стратегії. Окремо фахівці торкнуться теми заробітку тих інвесторів, що зайшов на ринок до початку війни.

Учасниками обговорень стануть:

Володимир Нагорний, керівник відділу земельних і майнових відносин «МХП» «Volodar»;

Андрій Усенко, СЕО та свіпвзасновник Твоє Коло, співвласник КУА Профіт;

Володимир Радько, керівник проєкту KupiPai від Concorde Capital;

Олександр Чорний, співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest;

Олександр Лихотоп, керівник відділу проєктів Прозорро. Продажі;

Сергій Крамаренко, експерт із земельних інвестицій, автор проєкту ҐРУНТОВНО — Земельний Інвестиційний Фонд

Ще одна дискусія буде присвячена темі «Як лідери українського агро адаптуються до умов військового часу?». Експерти обговорять найбільші загрози і потреби агровиробників, а також питання змін в логістиці та основних напрямках експорту. Говоритимуть про те, які плани агровиробники мають щодо земельного банку — викуп чи продовження оренди. Також токнуться питань справедливої вартості оренди, а ще — можливостей і перспектив інвестування в українське агро на фондових ринках.

Учасниками дискусії будуть:

Олег Хоменко, Генеральний директор УКАБ;

Олег Лазоренко, Керівник земельного банку АПГ АРНІКА;

Михайло Різак, директор із взаємодії з органами влади «НІБУЛОН»;

Роман Горобець, Співзасновник СФГ «Астра».

Допомагають з проведенням конференції

Організатори Agro Invest Day — сайти Мінфін та Finance.ua — щиро вдячні співорганізаторам цьогорічного заходу:

Біржовому університету , що пропонує практичні курси для інвесторів-початківців у цінні папери;

, що пропонує практичні курси для інвесторів-початківців у цінні папери; компанії «Твоє коло», яка допомагає українцям інвестувати у землю, надаючи повний супровід в придбанні та управлінні земельними ділянками.

Проведення конференції також було б неможливим без підтримки партнерів: аналітичного центру при Київській школі економіки KSE Institute, сервісу інвестицій у землю Zeminvest, YouTube-каналу про найпривабливіші пропозиції для інвестування УкрІнвестКлуб, сервісу для купівлі та продажу землі Kupy Pai, а також онлайн-ресурсу AgroPortal.ua.

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