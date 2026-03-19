Спецпредставник Трампа оголосив про зняття санкцій США з білоруських банків та калію Сьогодні 17:50

Спеціальний представник президента США Джоном Коулом під час візиту до білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Про це казав Коул під час пресконференції в Мінську.

Деталі: Про зняття санкцій спецпредставник США оголосив після зустрічі з самопроголошеним президентом білорусі Олександром Лукашенком.

За словами Коула, обмеження будуть зняті з білоруського Міністерства фінансів, Банку розвитку білорусі та «Белінвестбанку». Крім того, з санкційного списку США будуть виключені «Білоруська калійна компанія» та «Білоруськалій», які є головними виробниками калійних добрив.

Спецпредставник президента США заявив, що скасування обмежень відбудеться швидко та зазначив, що обговорив це питання з посадовцями Міністерства фінансів перед візитом до Мінська.

Економічна Правда

