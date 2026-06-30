SpaceX збудує власний газопровід у Техасі для запусків ракет Starship 30.06.2026, 00:34 — Світ

Ракета Starship споживає близько 630 000 галонів рідкого метану за один запуск

Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX планує наступного місяця розпочати будівництво 13-кілометрового газопроводу під назвою Starpipe до своїх ракетних пускових комплексів у Техасі. Очікується, що об’єкт буде введений в експлуатацію до 26 січня 2027 року.

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок спрямований на прискорення розробки 120-метрової ракети Starship, яка необхідна для розширення мережі Starlink, розгортання орбітальних супутників для центрів обробки даних зі штучним інтелектом та доставки астронавтів на Місяць і Марс.

Що відомо про ракету Starship

Ракета Starship розроблена для повного повторного використання та споживає близько 630 000 галонів (близько 2,4 млн л) рідкого метану за один запуск. Наразі паливо доставляється сотнями автоцистерн протягом багатогодинного процесу.

SpaceX прагне збільшити кількість запусків до десятків, сотень і тисяч на рік, тому поточний спосіб логістики є неефективним.

SpaceX досліджує можливість власних бурових операцій

Згідно з земельними документами округу Камерон, SpaceX досліджує можливість власних бурових операцій поблизу Starbase та підписала понад 100 оплачених договорів оренди нафти та газу з власниками нерухомості в Техасі з 2023 року.

Текст офіційної заяви керівництва підтверджує ці наміри.

Трубопровід Starpipe розпочнеться на ділянці площею 33,59 га в порту Браунсвілл, щодо оренди якої на 50 років компанія веде переговори з містом. Плани будівництва, які подані до Інженерного корпусу армії США, свідчать про намір побудувати на Starbase завод зі скраплення природного газу для переробки сировини на рідкий метан.

Діаметр трубопроводу становить 40,64 см. Така пропускна спроможність свідчить про те, що потреба в паливі перевищує обсяги, необхідні для 25 запусків на рік — поточної частоти, яка затверджена Федеральним управлінням цивільної авіації. У перспективі SpaceX планує розгорнути тисячі супутників на сонячній енергії для роботи зі штучним інтелектом. Потужність цієї мережі може наблизитися до однієї п’ятої від усієї енергосистеми США.

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