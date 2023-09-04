SpaceX запустила у космос ще 21 супутник Starlink та встановила новий рекорд — Finance.ua

SpaceX запустила у космос ще 21 супутник Starlink та встановила новий рекорд Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

SpaceX запустила у космос ще 21 супутник Starlink та встановила новий рекорд

Американська компанія SpaceX у понеділок, 4 вересня, запустила на орбіту нову партію із 21 інтернет-супутника Starlink.

Про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 була запущена з космодрому в Флориді (США) о 05:47 годині за київським часом.

Вже через близько 65 хвилин після запуску 21 інтернет-супутник Starlink вийшов на заплановану орбіту.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю, приземлившись приблизно через 8,5 хвилин після зльоту на безпілотній плафтормі «Just Read the Instructions» в Атлантичному океані.

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За словами засновника та генерального директора компанії Ілона Маска, це була 62-а орбітальна місія SpaceX у 2023 році, яка встановила новий рекорд кількості польотів за рік.

Як повідомлялось раніше, американська компанія SpaceX у п’ятницю, 1 вересня, запустила на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink.

Укрінформ За матеріалами:

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