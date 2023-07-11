SpaceX запустила нову партію супутників Starlink — Finance.ua

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SpaceX запустила нову партію супутників Starlink

Технології&Авто
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SpaceX запустила нову партію супутників Starlink
SpaceX запустила нову партію супутників Starlink
Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила шістнадцятий запуск 22 супутників Starlink ракетою Falcon 9, встановивши новий рекорд повторного використання ракет-носіїв.
Про це повідомляє Space.com.
Ракета Falcon 9 із партією супутників «V2 mini» стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в понеділок, 10 липня, о 06:58 за київським часом. 22 супутники Starlink були відправлені на навколоземну орбіту.
У компанії Маска заявили, що це був 16-й запуск ракети-носія першого ступеня Falcon 9.
Перший ступінь ракети повернувся на Землю через 8,5 хвилин після старту, приземлившись на палубу безпілотного корабля Just Read the Instructions в Атлантичному океані.
Нова партія супутників була розгорнута на навколоземній орбіті через 62 хвилини після їх запуску.
«V2 mini» — новіша та потужніша версія супутників SpaceX. Вони менші за повнорозмірний варіант, але більші та потужніші за інші апарати Starlink, які компанія запускає у космос по сьогодні.

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За матеріалами:
Укрінформ
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