SpaceX запустила нову партію супутників Starlink — Finance.ua

SpaceX запустила нову партію супутників Starlink 11.07.2023, 02:14 — Технології&Авто

SpaceX запустила нову партію супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила шістнадцятий запуск 22 супутників Starlink ракетою Falcon 9, встановивши новий рекорд повторного використання ракет-носіїв.

Про це повідомляє Space.com

Ракета Falcon 9 із партією супутників «V2 mini» стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді в понеділок, 10 липня, о 06:58 за київським часом. 22 супутники Starlink були відправлені на навколоземну орбіту.

У компанії Маска заявили, що це був 16-й запуск ракети-носія першого ступеня Falcon 9.

Перший ступінь ракети повернувся на Землю через 8,5 хвилин після старту, приземлившись на палубу безпілотного корабля Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

Нова партія супутників була розгорнута на навколоземній орбіті через 62 хвилини після їх запуску.

«V2 mini» — новіша та потужніша версія супутників SpaceX. Вони менші за повнорозмірний варіант, але більші та потужніші за інші апарати Starlink, які компанія запускає у космос по сьогодні.

Укрінформ За матеріалами:

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