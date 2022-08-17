SpaceX запропонувала хакерам зламати Starlink за $25 тис. — Finance.ua

SpaceX запропонувала хакерам зламати Starlink за $25 тис. Вчора 23:12 — Технології&Авто

Космічна компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, запропонувала фахівцям зламати супутниковий Інтернет Starlink за $25 тисяч. Про це пише сайт Business Insider

SpaceX пообіцяла заплатити винагороду хакерам, які зможуть знайти певні помилки та вразливості у системі. Такий конкурс вона оголосила невдовзі після успішного злому з боку бельгійського дослідника Леннерта Воутерса. Компанія похвалила експерта з кібербезпеки та закликала інших охочих допомогти виправити недоліки Starlink.

«Ми знаходимо атаку технічно вражаючою, і це перша подібна атака, про яку нам відомо в нашій системі», — заявила SpaceX у своєму прес-релізі.

Вона зазначила, що метод не становить прямої загрози для роботи супутників, тому клієнтам поки що нема про що турбуватися. Інженери компанії постійно шукають дірки у захисті системи, щоб зробити її безпечнішою, але сторонні «відповідальні» фахівці можуть їм у цьому допомогти, проводячи тестування. Тим, хто знайде вразливість, виплатять гонорар у розмірі від $100 до 25 тисяч.

На сторінці SpaceX на сайті з пошуку помилок Bugcrowd наразі вказані 33 людини, які досліджують захист Starlink. Залежно від серйозності бага їм нараховують очки. Загалом експерти встигли знайти 43 вразливості та отримати разом $913,7.

Тут же перераховані умови отримання нагороди та частини системи, які дозволено атакувати у рамках дослідження:

Сайт spacex.com, крім shop.spacex.com;

Сайт starlink.com;

Офіційні програми Starlink для iOS та Android;

Окремі IP-адреси;

Апаратне забезпечення.

Винагороди за злом Starlink

RCE: до $10 000

SQLi: $500—$10 000

XSS: $100—$1000

CSRF: $100—$500.

Обхід автентифікації: до $10 000

Горизонтальне підвищення привілеїв від $500 до $3000.

Вертикальне підвищення привілеїв від $500 до $10 000.

«Не беріть участі у будь-яких фізичних атаках на інфраструктуру SpaceX/Starlink і не проводьте тестування, які можуть вплинути на її стабільність або здатність надавати послуги. Якщо ви вважаєте, що виявили проблему, яка стосується супутника або іншої високочутливої системи, зупиніться та напишіть на адресу vulnerabilityreporting@spacex.com — ми будемо працювати з вами, щоб безпечно завершити перевірку концепції», — звернулася SpaceX до хакерів.

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