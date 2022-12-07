SpaceX представила Starshield – захищений варіант сервісу Starlink для урядів — Finance.ua

SpaceX представила Starshield – захищений варіант сервісу Starlink для урядів 07.12.2022, 00:11 — Технології&Авто

SpaceX представила Starshield – захищений варіант сервісу Starlink для урядів

Компанія SpaceX вже протягом кількох років надає доступ до супутникового інтернету Starlink звичайним користувачам. Тепер Ілон Маск має що запропонувати і урядам, які висувають суттєво жорсткіші вимоги до безпеки передачі даних.

Компанія анонсувала Starshield, який працює на тих самих технологіях, але має дещо інші можливості, повідомляє TechCrunch

Хоча Starlink уже використовує наскрізне шифрування під час передачі даних, версія, що передбачає захист інтересів національної безпеки, має «додаткові високонадійні криптографічні можливості» для безпечного опрацювання та передачі секретних даних.

Також Starshield здатна підтримувати «супутники з системою зондування» — ймовірно, йдеться про супутники-шпигуни. У Starlink навіть заявили, що розроблятимуть замовні варіанти для урядових клієнтів, включно із супутниками з «корисними навантаженнями».

Платформа Falcon 9 також є елементом системи Starshield — ракета вже давно сертифікована для виконання секретних місій за завданням американського уряду.

У SpaceX наголошують, що здатні «з нуля» розробляти додаткові системи Starshield відповідно до запитів клієнтів. Наприклад, Starshield підтримує інтеграцію в мережу вже наявних урядових супутників із використанням міжсупутникових систем лазерного зв’язку.

З урахуванням того, що Пентагон і без того активно користується послугами SpaceX, компанія, ймовірно, розраховує на інтерес до Starshield американського уряду. При цьому не виключено, що доступ до системи надаватимуть й іншим державам. Утім, більшість відповідних технологій підпадають під правила регулювання ITAR (International Traffic in Arms Regulations) — вибудувана владою США система обмежує експорт оборонних технологій.

Наразі невідомо, чи знадобиться для повного функціонування системи використання нових супутників Starlink v2 — у цьому разі урядовим відомствам США доведеться почекати. Хоча Starlink отримала дозвіл Федеральної комісії зв’язку США (FCC) на запуск 7500 об’єктів нового покоління, для їхнього виведення на орбіту потрібно використовувати корабель Starship, який ще перебуває на стадії розробки.

Втім, деякі з функцій напевно можуть виконуватися і вже діючими супутниками Starlink першого покоління. Тим більше що на сторінках сайту SpaceX демонструється саме Starlink v1.

Телеканал 24 За матеріалами:

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