Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією синові — Finance.ua

Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією синові Сьогодні 18:00

Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією синові

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос передав контроль над своєю величезною фінансовою імперією своєму синові Алексу Соросу.

Про це повідомляє WSJ

92-річний Сорос заявив, що раніше він не хотів, щоб його фонд «Відкрите суспільство» (OSF) перейшов у руки одного з його п’ятьох дітей

Але, говорячи про своє рішення передати фонд та решту своєї імперії вартістю 25 млрд доларів своєму синові, 37-річному Алексу, старший Сорос сказав: «Він це заслужив».

Алекс Сорос заявив, що він «більший політик», ніж його батько, і що планує продовжувати жертвувати кошти сім'ї на підтримку лівих політичних кандидатів у США.

«Як би я не хотів прибрати гроші з політики, поки інша сторона робить це, нам теж доведеться це робити», — заявив він.

У грудні рада OSF обрала Алекса Сороса своїм головою, і тепер він керує політичною діяльністю як президент комітету політичних дій Сороса.

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Укрінформ За матеріалами:

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