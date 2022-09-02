Sony представила новий флагманський смартфон з потужнішою батареєю — Finance.ua

Sony представила новий флагманський смартфон з потужнішою батареєю Вчора 20:20 — Аграрний ринок

Компанія Sony 1 вересня офіційно презентувала новий флагманський смартфон під назвою Sony Xperia 5 IV.

Про це повідомляє GSM Arena

Пристрій має 15,5-сантиметровий дисплей з роздільною здатністю 1080×2520 пікселів та чистотою оновлення екрана в 120Гц.

Фізично Xperia 5 IV майже такого ж розміру, як і попередник Xperia 5 III. IV навіть на 1 мм коротший і вужчий, але на 4 г важчий. У середині встановлена на 10% потужна батарея в 5000 мегаампер за годину та процесор Snapdragon 8 Gen 1.

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Позитивним моментом пристрою є те, що Xperia 5 IV вперше в п’ятій лінійці має можливість бездротової зарядки.

Смартфон має чотири камери по 12 Мп, із яких три на зворотній стороні.

www.gsmarena.com

Зазначається, що операційна пам’ять дорівнює 8Гб, а внутрішня — 128 або 256 Гб. Пристрій буде доступний у трьох кольорах — темно-зеленому, чорному й білому.

Продажі Sony Xperia 5 IV розпочнуться у середині вересня, а стартова ціна одного екземпляру становитиме 999 доларів США.

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