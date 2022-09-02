Sony представила новий флагманський смартфон з потужнішою батареєю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Sony представила новий флагманський смартфон з потужнішою батареєю

Аграрний ринок
805
Компанія Sony 1 вересня офіційно презентувала новий флагманський смартфон під назвою Sony Xperia 5 IV.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 15,5-сантиметровий дисплей з роздільною здатністю 1080×2520 пікселів та чистотою оновлення екрана в 120Гц.
Фізично Xperia 5 IV майже такого ж розміру, як і попередник Xperia 5 III. IV навіть на 1 мм коротший і вужчий, але на 4 г важчий. У середині встановлена на 10% потужна батарея в 5000 мегаампер за годину та процесор Snapdragon 8 Gen 1.
Sony представила новий флагманський смартфон з потужнішою батареєю
www.gsmarena.com
Позитивним моментом пристрою є те, що Xperia 5 IV вперше в п’ятій лінійці має можливість бездротової зарядки.
Смартфон має чотири камери по 12 Мп, із яких три на зворотній стороні.
Sony представила новий флагманський смартфон з потужнішою батареєю
www.gsmarena.com
Зазначається, що операційна пам’ять дорівнює 8Гб, а внутрішня — 128 або 256 Гб. Пристрій буде доступний у трьох кольорах — темно-зеленому, чорному й білому.
Продажі Sony Xperia 5 IV розпочнуться у середині вересня, а стартова ціна одного екземпляру становитиме 999 доларів США.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.